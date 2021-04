Potere al Popolo di Lucca interroga il sindaco sul verde urbano

sabato, 3 aprile 2021, 17:37

Non poche le domande di Potere al Popolo di Lucca a seguito della scelta del sindaco di piantare giovani alberi in collaborazione con l'associazione Talea a seguito dei tagli effettuati in precedenza. "Tralasciando che gli effetti positivi di questi si vedranno almeno tra vent'anni ci chiediamo perché alle ditte cui viene affidata la cura del verde non sia mai stata vietata la capitozzatura. Inoltre il taglio di alberi porta anche all'estinzione di habitat per migliaia di specie che, su quelli e grazie a quelli sopravvivevano – spiegano – non sappiamo se il comune abbia convocato associazioni ambientaliste o se ci sia un piano organizzativo dietro tutto questo. Riteniamo limitante il fatto di interpellare soltanto la Fondazione Cassa di Risparmio e in ultimo si tratta di un'azione poco trasparente e democratica non aprire percorsi veramente partecipati alla cittadinanza per intercettare i bisogni reali del territorio".