Potere al Popolo Lucca: assemblea aperta in vista delle amministrative 2022

Altre notizie brevi

lunedì, 19 aprile 2021, 19:59

D'accordo con l'amministrazione, Lucca Civica, si pone a favore della decisione di aumentare il suolo pubblico ai commercianti che si stanno organizzando per l'imminente apertura. "Avremmo voluto le decide di milioni di dosi promesse da AstraZeneca, ma così non è stato, quindi non possiamo stare con le mani in mano...

lunedì, 19 aprile 2021, 19:56

Una bandiera arcobaleno in tutte le sedi dei partiti Dem. Questa la proposta di sensibilizzazione dei Giovani Democratici di Lucca, Capannori e della Valle del Serchio per sottolineare il loro pensiero sul Ddl Zan: "Rappresenterebbe un passo in avanti nel campo dei diritti civili, ma anche nella lotta alle discriminazioni...

lunedì, 19 aprile 2021, 19:52

Italia Nostra di Lucca si oppone con forza alla passerella di collegamento tra le mura e la zona commerciale e lo definisce "Uno sfregio che mette in pericolo l'identità dei luoghi da cui nasce la ricchezza della città e, una volta realizzato, lascerà la sua cicatrice per sempre".

lunedì, 19 aprile 2021, 15:41

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 aprile, sono 227.

lunedì, 19 aprile 2021, 15:38

Il tour si chiama "Lucca a luci rosse" ed è una passeggiata per i vicoli peccaminosi di una Lucca che fu. Esisteva una Lucca a luci rosse prima delle legge Merlin? Va da sé che la risposta sia positiva.

domenica, 18 aprile 2021, 14:23

Oggi 18 aprile alle 18 si giocherà la penultima partita del girone di ritorno per il Basketball Club Lucca che in trasferta andrà a giocarsi gli ultimi scampoli della prima fase del campionato di Serie C Gold a Montale.

sabato, 17 aprile 2021, 18:55

"Il quadro che sta emergendo a Lucca è sempre più preoccupante, la partecipazione e i cittadini sono messi all'ultimo posto e l'amministrazione a testa bassa continua a portare avanti un progetto insensato che è stato stravolto ben quattro volte.

sabato, 17 aprile 2021, 14:29

Facilitare l’accesso alla documentazione attraverso una gestione informatizzata degli archivi, garantire un adeguato livello del servizio di conservazione dell'archivio e una gestione ottimizzata e agile delle attività d'archivio assunte, assicurare una corretta gestione, aggiornamento e movimentazione dei documenti presenti in archivio, migliorare i livelli di sicurezza logica, fisica e di...

venerdì, 16 aprile 2021, 20:43

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 aprile, sono 250.

venerdì, 16 aprile 2021, 18:15

È stato inaugurato il nuovo Spazio Enel Partner di Lucca, in viale Puccini 133. I nuovi uffici, accoglienti e con spazi adeguati alle misure anticovid, costituiscono un punto di riferimento per la città e offrono sia assistenza per le forniture elettricità e gas sia opportunità in termini di efficienza energetica...