Pubblicato avviso pubblico per l'individuazione di enti del terzo settore disponibili alla coprogettazione di 'progetti utili alla collettività' rivolti ai beneficiari di reddito di cittadinanza

venerdì, 2 aprile 2021, 15:57

Il Comune di Capannori, capofila dell'Ambito Territoriale Piana di Lucca, intende individuare Enti del Terzo Settore (ETS) interessati a realizzare, in collaborazione con i Comuni della Piana, dei "progetti utili alla collettività" (PUC), rivolti ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il Patto per l’inclusione sociale che andranno a supportare le attività delle realtà del terzo settore. Per questo ha pubblicato un apposito avviso pubblico.

La domanda da parte degli enti interessati dovrà essere presentata mediante la compilazione di una apposita scheda di adesione e della scheda di progetto allegati all'Avviso scaricabili dall’home page del sito del Comune (www.comune.capannori.lu.it) entro le ore 12.00 del 3 maggio 2021 in modalità informatica a mezzo PEC all'indirizzo pg.comune.capannori.lu.it@cert.legalmail.it .

I progetti utili alla collettività (PUC) dovranno riguardare attività in ambito culturale, sociale, artistico, ambientale, formativo e di tutela dei beni comuni. Potranno, inoltre, essere indicate ulteriori attività di interesse generale, fra quelle contemplate dall’art. 5 del Codice Del Terzo Settore, purché coerenti con le finalità dell’Amministrazione procedente. Con gli ETS individuati sarà avviato un percorso di coprogettazione in cui verranno rivisitate e riformulate le proposte progettuali presentate. I progetti così definiti verranno approvati, con sottoscrizione di apposito accordo, e ne saranno quantificate le spese sostenute dagli ETS rimborsabili da parte del Comune.