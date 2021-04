Puccini Museum riapre le porte della Casa Natale di Giacomo Puccini

Altre notizie brevi

giovedì, 29 aprile 2021, 11:45

Possibili temporanei disagi per chi richiederà nei prossimi giorni la consegna, il ritiro o la riparazione degli ausili protesici distribuiti in tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest. E' infatti in corso il passaggio ad un nuovo software gestionale di autorizzazione e magazzino che comporterà possibili ritardi nella elaborazione...

giovedì, 29 aprile 2021, 09:28

Da pochi giorni online, il nuovo sito internet del Teatro del Giglio www.teatrodelgiglio.it è frutto di un lavoro collettivo e approfondito, che coniuga raffinatezza, funzioni e contemporaneità, con l’obiettivo di offrire al pubblico uno spazio accogliente e “generoso”, ricco di contenuti sugli spettacoli e sull’attività corrente del teatro, ma anche...

giovedì, 29 aprile 2021, 08:45

Il coordinatore del gruppo formazione Pd Territoriale, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, Roberto Panchieri, interviene in merito alla creazione di un gruppo di formazione politica all'interno del partito.

mercoledì, 28 aprile 2021, 19:56

Nella giunta comunale di questa mattina è stata approvata la delibera con cui viene posticipata al 1 giugno prossimo l'entrata in vigore della Nuova disciplina per il rilascio dei permessi per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli all’interno del centro storico contenuta nel Piano Attuativo della Mobilità e...

mercoledì, 28 aprile 2021, 19:55

Il presidente della Croce Verde P.A. Porcari-ODV, assieme a tutto il consiglio direttivo, sono lieti di invitare i loro soci il giorno venerdì 30 aprile, all'assemblea ordinaria dei soci presso la sede legale posta in Porcari Via Romana Est N°71/A.

mercoledì, 28 aprile 2021, 19:50

"Vivi i fossi dell'arte 2021" in programma il 15 maggio, inserito nel calendario degli eventi culturali Vivi Lucca, con Arci Lucca e Versilia. Il pittore lucchese Fabrizio Barsotti è da sempre impegnato per valorizzare una parte della città poco conosciuta come via del Fosso nel centro storico.

mercoledì, 28 aprile 2021, 17:25

“Nuove disposizioni in riferimento a taxi e NCC: approvata la nostra richiesta di audizione in commissione dei rappresentanti delle associazioni interessate”. Lo dichiarano in una nota congiunta i consiglieri comunali Marco Martinelli di Fratelli d’Italia e Enrico Torrini gruppo misto.

mercoledì, 28 aprile 2021, 17:22

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 aprile, sono 212.

mercoledì, 28 aprile 2021, 13:19

Giunto nella sua fase dimostrativa, il progetto Life Aspire, finanziato dalla Commissione UE e per il quale il Comune di Lucca è capofila di un partenariato internazionale, composto, tra le altre, dalle città Stoccolma e Zara, ha ricevuto ieri 27 aprile la visita del Project Officer, Mario Lionetti, e del...

mercoledì, 28 aprile 2021, 11:38

Nuovo appuntamento 'on demand' per la rassegna 'Leggere...che passione!': da sabato 1° maggio, a partire dalle 9, sarà possibile vedere sul canale YouTube della Provincia di Lucca, 'Il regalo più bello del mondo' di Linda Griva.