San Luca: quarto paziente lucchese curato con gli anticorpi monoclonali

venerdì, 2 aprile 2021, 23:02

I quattro studenti dell'ISSM "L. Boccherini" che hanno vinto le borse di studio istituite dall'Associazione Musicale Lucchese in memoria di Carol Mac Andrew, prima presidente dell'associazione, si esibiranno in estate al Lucca Classica Music Festival. Marco Costantini (percussioni), Iacopo Figini e Lorenzo Macario (chitarra), Antonino D'Eliseo (flauto), Lara Leonardi (canto)...

venerdì, 2 aprile 2021, 17:55

La campagna del Consorzio 1 Toscana Nord per combattere il Covid salvaguarda la salute dei dipendenti degli Enti, e quindi di tutti i cittadini.

venerdì, 2 aprile 2021, 17:47

"Il Governatore della Toscana Eugenio Giani ha accolto le istanze delle segreterie regionali di Cgil Cisl e Uil, e di diversi sindaci, per la chiusura dei generi alimentari, supermercati e tabaccai nei giorni di Pasqua e Pasquetta, con l'eccezione di farmacie, parafarmacie, rivendite di giornali.

venerdì, 2 aprile 2021, 17:26

È chiara la linea di pensiero di Europa Verde di Lucca che si associa ai comitati Per San Concordio e Salviamo il Porto della Formica e chiedono all'amministrazione di fermare il progetto di piazza Coperta. "Il comuna ha iniziato a predisporre la realizzazione della colata di cemento necessaria per la...

venerdì, 2 aprile 2021, 16:14

Autostrade per l'Italia si appresta a iniziare importanti lavori di manutenzione al sottopasso autostradale dell'A11 sul viale San Concordio. Per evitare disagi alla viabilità i lavori si svolgeranno nelle ore notturne attraverso piattaforme mobili che saranno rimosse per lasciare la strada completamente libera nelle ore diurne.

venerdì, 2 aprile 2021, 16:10

Una perturbazione in rapido transito sulla Toscana causerà, nella giornata di domani, sabato 3 aprile, temporali sparsi, che saranno più frequenti sulle zone centro-meridionali, e vento.

venerdì, 2 aprile 2021, 15:57

Il Comune di Capannori, capofila dell'Ambito Territoriale Piana di Lucca, intende individuare Enti del Terzo Settore (ETS) interessati a realizzare, in collaborazione con i Comuni della Piana, dei "progetti utili alla collettività" (PUC), rivolti ai beneficiari di Reddito di Cittadinanza che abbiano sottoscritto il Patto per il Lavoro o il...

venerdì, 2 aprile 2021, 15:54

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 2 aprile, sono 494.

venerdì, 2 aprile 2021, 15:52

Al dolore di tutta la città per la scomparsa dell'avvocato Giorgio Nencini, si associa il Lions Club Le Mura di Lucca, di cui il noto penalista era socio fondatore nonché presidente nell'anno della Charter (1995/1996). Una delegazione del Club, con in testa il presidente Andrea Mosaico, ha partecipato alle esequie...

venerdì, 2 aprile 2021, 15:49

