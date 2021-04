Scadono il 15 aprile le iscrizioni ai nidi d'infanzia e agli spazi giochi per l'anno educativo 2021-2022

Altre notizie brevi

giovedì, 8 aprile 2021, 19:55

Torna in campo il partito Democrazia Cristiana che si dice pronto per affrontare le amministrative di Altopascio 2021.

giovedì, 8 aprile 2021, 18:02

Iniziano importanti lavori di manutenzione al sottopasso autostradale dell'A11 sul viale San Concordio gestiti da Autostrade per l'Italia. Per evitare disagi alla viabilità, i lavori si svolgeranno nelle ore notturne attraverso piattaforme mobili che saranno rimosse per lasciare la strada completamente libera nelle ore diurne.

giovedì, 8 aprile 2021, 16:51

"Con la gelata di ieri notte, la produzione ortofrutticola in Toscana è seriamente compromessa. Chiediamo che la Regione Toscana riconosca l'evento calamitoso eccezionale e tutte le misure consequenziali". A poche ore dall'ennesima, disastrosa, gelata della scorsa notte in Toscana - con temperature fino a 7 gradi sottozero – il presidente...

giovedì, 8 aprile 2021, 16:51

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 aprile, sono 276.

giovedì, 8 aprile 2021, 13:14

Prosegue il programma di efficientamento energetico delle sedi e degli impianti idrovori del Consorzio di Bonifica 1 Toscana Nord, che punta sulla sostenibilità ambientale anche attraverso la progressiva sostituzione degli impianti luce tradizionale a favore del LED.

giovedì, 8 aprile 2021, 12:04

Conforma SRL, agenzia formativa di Confartigianato Imprese Lucca, informa che sono ancora aperte le iscrizioni al corso di formazione “PIT STOP – Tecnico Meccatronico delle Autoriparazioni (addetto)” che si pone l'obiettivo di formare nuove figure professionali nel comparto dell'autoriparazione.

giovedì, 8 aprile 2021, 09:37

“Oggi è giunto finalmente il momento di risolvere i problemi, accelerando con le vaccinazioni, accompagnandone l’iter, ma soprattutto dando il nostro contributo per giungere alla definizione di una situazione che è oggettivamente critica”. Così i consiglieri del gruppo regionale della Lega commentano con soddisfazione l’attivazione della Commissione Speciale sulle vaccinazioni...

mercoledì, 7 aprile 2021, 20:03

E’ stato eseguito ieri (6 aprile) all’ospedale “San Luca” di Lucca il primo trattamento con gli anticorpi monoclonali su paziente individuato sul territorio.

mercoledì, 7 aprile 2021, 14:36

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 aprile, sono 308.

mercoledì, 7 aprile 2021, 13:49

Sabato 10 aprile tornano le letture on line per bambini con i volontari 'Nati per leggere' nell'ambito del ciclo di incontri 'La biblioteca a casa, la casa in biblioteca'. Le letture sono a cura delle biblioteche della Piana di Lucca (Altopascio, Capannori, Montecarlo, Porcari).