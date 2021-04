UDC: "Vaccini ai fragili e superfragili sbagliata la programmazione dell'assessorato regionale alla sanità"

Altre notizie brevi

giovedì, 29 aprile 2021, 17:17

Finché c'è scuola ci sono gli incontri formativi a distanza del Gestore idrico GAIA S.p.A.: fino a fine anno scolastico la vice presidente Michela Consigli, insieme a Simone Tartarini, membro del Consiglio di Amministrazione, e Alfredo Brunini, responsabile degli impianti acquedotto della versilia, proseguiranno gli interventi nelle scuole primarie nel...

giovedì, 29 aprile 2021, 16:35

Da qualche anno nel mondo dell'educazione si è affermato un principio pedagogico che considera lo spazio il "terzo educatore", assieme alla famiglia e alla scuola stessa.

giovedì, 29 aprile 2021, 16:21

L’Azienda USL Toscana nord ovest ha ben presente la questione del fabbisogno crescente di personale infermieristico a Lucca e per questo sta assumendo nuovi operatori.

giovedì, 29 aprile 2021, 16:15

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 29 aprile, sono 277.

giovedì, 29 aprile 2021, 16:05

"Preoccupante il silenzio della sinistra lucchese sull'inchiesta che sta travolgendo il Pd toscano per lo scandalo rifiuti e 'ndrangheta. Timori anche per il territorio lucchese", questo il commento di Difendere Lucca il giorno dell'arrivo dell'inchiesta in Consiglio regionale.

giovedì, 29 aprile 2021, 13:44

L’impegno del Consorzio 1 Toscana Nord nel campo dell’ambiente e nel contrasto ai cambiamenti climatici si arricchisce di un nuovo strumento: il bilancio ambientale.

giovedì, 29 aprile 2021, 11:45

Possibili temporanei disagi per chi richiederà nei prossimi giorni la consegna, il ritiro o la riparazione degli ausili protesici distribuiti in tutto il territorio dell'Azienda USL Toscana nord ovest. E' infatti in corso il passaggio ad un nuovo software gestionale di autorizzazione e magazzino che comporterà possibili ritardi nella elaborazione...

giovedì, 29 aprile 2021, 09:28

Da pochi giorni online, il nuovo sito internet del Teatro del Giglio www.teatrodelgiglio.it è frutto di un lavoro collettivo e approfondito, che coniuga raffinatezza, funzioni e contemporaneità, con l’obiettivo di offrire al pubblico uno spazio accogliente e “generoso”, ricco di contenuti sugli spettacoli e sull’attività corrente del teatro, ma anche...

giovedì, 29 aprile 2021, 08:45

Il coordinatore del gruppo formazione Pd Territoriale, segretario del Circolo Centro Storico del Pd, Roberto Panchieri, interviene in merito alla creazione di un gruppo di formazione politica all'interno del partito.

mercoledì, 28 aprile 2021, 19:56

Nella giunta comunale di questa mattina è stata approvata la delibera con cui viene posticipata al 1 giugno prossimo l'entrata in vigore della Nuova disciplina per il rilascio dei permessi per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli all’interno del centro storico contenuta nel Piano Attuativo della Mobilità e...