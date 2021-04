Vaccino obbligatorio e minacce di morte alla Ronzulli, Mallegni (FI): “Chi non si vaccina deve essere cacciato dal posto di lavoro”

giovedì, 1 aprile 2021, 17:13

“Siamo tutti responsabili, non solo Lucia Ronzulli: le minacce di morte sono delle follie”, commenta il Senatore di Forza Italia, Massimo Mallegni, a seguito dello spiacevole evento che ha visto la Senatrice azzurra vittima di minacce di morte via social, dopo che Forza Italia ha appoggiato la decisione del Cdm di rendere obbligatorio il vaccino anti-covid a tutti i medici, operatori sanitari e farmacisti.

“Non solo vogliamo che tutto il personale sanitario sia vaccinato, – continua Mallgni – non solo chiediamo che chi non si vaccina venga immediatamente cacciato dal posto di lavoro, ma abbiamo anche chiesto di inserire ogni tipo di tutela per tutti quei medici, infermieri e personale sanitario che praticheranno il vaccino”.

“Non è pensabile dover far morire persone per una follia ideologica, convincendole che il vaccino non sia necessario – conclude il Senatore azzurro – Chi minaccia Lucia Ronzulli minaccia tutti noi”.