Anpi, ad Altopascio banchetto per incontrare i soci che intendono rinnovare la tessera

Altre notizie brevi

lunedì, 31 maggio 2021, 20:36

Il Monte Forato è una delle mete più caratteristiche delle Alpi Apuane, grazie al suggestivo arco naturale che unisce le sue due vette gemelle creando così il grande foro visibile dalla Garfagnana e dalla Versilia. Partendo dal caratteristico borgo di Fornovolasco, tramite sentiero tra boschi misti, raggiungiamo la panoramica Foce...

lunedì, 31 maggio 2021, 19:38

Entra in vigore dal 1 giugno la nuova disciplina per il rilascio dei permessi per l’accesso, il transito e la sosta dei veicoli all’interno del centro storico contenuta nel Piano Attuativo della Mobilità e della Sosta del centro storico di Lucca (PAMS) approvato nello scorso febbraio.

lunedì, 31 maggio 2021, 17:41

II comune di Lucca ha avviato formalmente le procedure per il ripristino dell’uso pubblico (pedonale e ciclabile) mediante iscrizione nell’apposito registro comunale, di via del Campaccio nella frazione di Pozzuolo, secondo il tracciato che era stato precedentemente declassato.

lunedì, 31 maggio 2021, 17:40

Ultimi giorni per presentare la propria richiesta di accesso al Fondo comunale di mutuo soccorso, nato un anno fa per volere dell'amministrazione Tambellini, con lo scopo di fornire un sostegno a quei cittadini lucchesi che sono stati messi maggiormente in difficoltà dall'emergenza legata alla pandemia: persone disoccupate, dipendenti a tempo...

lunedì, 31 maggio 2021, 17:19

Nel rispetto delle norme anti covid, la Fondazione Mario Tobino organizza delle visite guidate con audio guida all'ex Ospedale Psichiatrico di Maggiano.

lunedì, 31 maggio 2021, 17:17

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 31 maggio, sono 41.

lunedì, 31 maggio 2021, 16:46

Nuovi orari per le visite guidate gratuite all’oratorio degli Angeli Custodi e in San Francesco.

domenica, 30 maggio 2021, 18:56

Idv scende in pista per le elezioni della prossima primavera: "Valori per Lucca" è il nostro motto per le amministrative 2022. Vogliamo fare la nostra parte nell'ambito del Centro sinistra, ma non condividiamo scelte calate dall'alto. Serve un confronto con i cittadini, un programma scritto con le loro proposte e lamentele.

domenica, 30 maggio 2021, 18:55

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 30 maggio, sono 38.

domenica, 30 maggio 2021, 18:50

L’assessore allo Sport Stefano Ragghianti esprime il dolore dell’amministrazione comunale per la morte di Vincenzo Buchignani. “La prematura scomparsa di Buchignani ci ha molto colpito – dichiara l’assessore Ragghianti – si tratta di uno dei principali artefici dei risultati di altissimo profilo dello sport femminile lucchese con il Basket Le Mura.