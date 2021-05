Aperto il bando Vivi Lucca integrativo per eventi dal 1 agosto 2021 al gennaio 2021 e per il periodo natalizio

mercoledì, 26 maggio 2021, 19:01

È stato pubblicato il nuovo avviso pubblico di integrazione Vivi Lucca e Natale 2021. Si tratta dello strumento di programmazione integrativa per la seconda metà del 2021 rispetto a quella già stabilita dal precedente bando Vivi Lucca annuale. In pratica un bando aggiuntivo egli eventi culturali, sportivi e di promozione del territorio da programmare dal primo di agosto 2021 al 31 gennaio 2022, mentre per le proposte destinate al periodo natalizio e delle festività, l'arco temporale previsto va da novembre 2021 al gennaio 2022. Tutta la documentazione e i form on line sono disponibili sul sito web dedicato: https://sportelloeventi.vivilucca.org/ seguendo il percorso > vivi lucca > integrazione vivi lucca e natale 2021.

La scadenza di presentazione delle domande, da inviarsi in sola modalità digitale compilando il formulario disponibile sul portale web è lunedì 14 giugno 2021. Potranno essere ammessi a partecipare alla selezione solo quelle proposte di evento che non siano già state presentate e valutate da parte della commissione nell'ambito del precedente avviso Vivi Lucca annuale. L'inclusione di ulteriori eventi potrà avvenire previa verifica di compatibilità con la preesistente programmazione in termini di spazi e periodi richiesti dai vari organizzatori. In caso di richieste non compatibili o in competizione tra loro, gli eventi già approvati e inclusi nel calendario saranno realizzati prioritariamente. Le proposte di evento possono essere presentate dalle associazioni culturali, dagli enti, pubblici o privati (fondazioni, comitati, istituzioni), dalle società cooperative, dalle società che organizzano eventi culturali, sportivi, di spettacolo o intrattenimento vario, dalle associazioni di promozione sociale, di volontariato, sportive, dalle imprese che operano nel settore culturale, ricreativo e del tempo libero. non sono ammissibili proposte presentate da partiti, movimenti o gruppi politici o da privati cittadini.