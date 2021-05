APPANNATI.IT, il progetto fotografico su Instagram

Altre notizie brevi

mercoledì, 12 maggio 2021, 14:24

"Centro & periferia: disuguaglianze territoriali in Italia" è questo il titolo della prima di una lunga serie di iniziative pubbliche organizzate da LuccaFutura che, a due settimane dalla sua costituzione, sta già suscitando interesse e partecipazione.

mercoledì, 12 maggio 2021, 11:07

L'ipotesi sul tavolo dell'Unione Europea di annacquare il vino per ridurre la gradazione è una barzelletta che non fa affatto ridere. Così facendo si farebbe una bevanda, ma non si potrebbe certo chiamare vino: il vino è un prodotto ben preciso, con caratteristiche chiare e con un forte legame con...

martedì, 11 maggio 2021, 19:01

Lucca si muove, sport is back: è stato pubblicato stamani (11 maggio) l'avviso pubblico che darà la possibilità ad associazioni, palestre e altre realtà sportive locali di utilizzare gratuitamente parti dei baluardi San Salvatore, della Libertà, San Regolo, San Paolino e San Donato, per la pratica sportiva dei loro iscritti.

martedì, 11 maggio 2021, 18:19

Si amplia la rete dei fontanelli che forniscono acqua pubblica e di qualità a tutti i cittadini lucchesi.Stamani (11 maggio) la giunta Tambellini ha infatti dato il via libera a un nuovo progetto per realizzare quattro ulteriori punti di erogazione a Sant'Alessio, Sant'Anna, San Pietro a Vico e Santa Maria...

martedì, 11 maggio 2021, 15:25

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 11 maggio, sono 86. Oggi, nella Piana di Lucca, si registrano 18 nuovi casi di contagio: Altopascio 5, Capannori 5, Lucca 7, Pescaglia 1.

lunedì, 10 maggio 2021, 18:21

Per i bambini dagli 8 ai 13 anni abbiamo organizzato delle "giornate avventura in natura", due volte alla settimana a partire dalla metà di giugno fino alla fine di luglio. Saranno giornate singole dalla mattina alle 8.30 al pomeriggio verso le 16.30, nel territorio della provincia di Lucca, a parte...

lunedì, 10 maggio 2021, 17:26

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 maggio, sono 136.

lunedì, 10 maggio 2021, 17:18

Codice giallo per la giornata di domani, martedì 11 maggio, per temporali forti e rischio idrogeologico e idraulico sui reticoli minori lungo tutta la costa toscana, nelle isole e anche in alcune aree centro e nord occidentali come la Garfagnana, la Lunigiana, il Valdarno inferiore e la Valdelsa-Valdera.

domenica, 9 maggio 2021, 18:38

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 maggio, sono 179.

sabato, 8 maggio 2021, 18:15

Le Alpi Apuane sono un complesso montuoso unico, ricco di endemismi e habitat molto differenti. Domenica 16 maggio Officina Natura andrà ad esplorare il Monte Pedone (1013 m), considerato la vetta più meridionale delle Alpi Apuane.