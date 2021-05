Ascit rende nota la riapertura delle sedi ed i servizi attivi

venerdì, 21 maggio 2021, 16:43

Ascit si attiva con la ripresa degli sportelli al pubblico e dei punti di consegna di materiale: sono questi i servizi di nuovo utilizzabili dagli utenti di Ascit, sospesi in parte durante il lockdown, sebbene con modalità in linea alle norme sul distanziamento sociale e con l’adozione di misure di sicurezza per evitare il rischio contagio da Covid-19.

Al fine di garantire un corretto servizio agli utenti, Ascit ricorda quelli che sono i servizi riattivati:

Da martedì 25 maggio riapre al pubblico l’ Ecosportello di Lunata

Da lunedì 7 giugno riaprono gli sportelli al pubblico nella sede di Lammari

Da lunedì 14 giugno riapre il Centro di Raccolta di Coselli

Ecosportello in via Martiri Lunatesi 27, Lunata

Per pratiche relative alla tariffa.

Lunedì 15:00 -16:30

Martedì e Giovedì 8:15 – 13:30 15:00 – 17:30

Venerdì 8:15 – 13:30

Tel. 800 146219 (Attivo negli stessi orari di apertura al pubblico)

Fax 0583 9305115

Email ecosportello@scit.it

Le utenze domestiche di residenti a Capannori hanno la possibilità di ritirare in autonomia i sacchetti grigi con Rfid per rifiuto non riciclabile utilizzando h24 il distributore automatico posizionato fuori dalla sede Ecosportello di Lunata.

Si ricorda che per il ritiro è necessaria la tessera sanitaria dell’intestatario.

Sportelli al pubblico sede Via San Cristoforo 82, Lammari

Informazioni, segnalazioni ,suggerimenti sui servizi di raccolta e sostituzione contenitori per utenze domestiche.

Uffici sede aperti dal Lunedì al Sabato 8:30 -13:00

Tel. 800-942951 dal Lunedì al Sabato 8:00 – 14:00

Fax 0583-436030

Email urp@ascit.it

Si ricorda che per ricevere il composter o il bidone per la raccolta del VERDE è necessario scaricare il modulo di richiesta dal sito www.ascit.it ed inviarlo, successivamente verrà dato un appuntamento per il ritiro del contenitore.

Centro di Raccolta di Coselli in Via Stipeti 31, Capannori

Aperto dal Lunedì al Sabato 7:30 - 12:30 (chiuso i giorni festivi)

Tel. 0583-1900417

Si ricorda che a Coselli possono essere sostituiti i contenitori per la raccolta.

In considerazione della situazione di emergenza sanitaria, sono ancora consigliate le modalità di contatto telefonico, fax ed email sia per le pratiche di Ecosportello che per quelle relative a segnalazioni sui servizi di raccolta.

Per richieste o chiarimenti Ascit è a disposizione ed ha recentemente incrementato i canali di comunicazione, anche attraverso la nuova APP “Riciclario” a voi dedicata, scaricabile gratuitamente per dispositivi Apple ed Android nei rispettivi store.