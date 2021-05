Asl: altri open day venerdì 28 maggio, venerdì 4 e sabato 5 giugno: i dati di oggi

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 maggio 2021, 19:01

È stato pubblicato il nuovo avviso pubblico di integrazione Vivi Lucca e Natale 2021. Si tratta dello strumento di programmazione integrativa per la seconda metà del 2021 rispetto a quella già stabilita dal precedente bando Vivi Lucca annuale.

mercoledì, 26 maggio 2021, 15:12

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 26 maggio, sono 64.

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:42

Sabato 29 maggio alle 17.30, alla Casa del Popolo di Lucca (via dei Paoli 22, Capannori), continua il percorso di Potere al popolo per la costruzione dell’alternativa sociale e ambientale verso le elezioni comunali di Lucca 2022: Dopo la prima importante assemblea dell’8 maggio, continua il percorso per costruire una...

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:37

Politiche per le nuove generazioni, tutela dei giovani e promozione dei diritti saranno al centro del terzo evento streaming promosso da LuccaFutura. Un'occasione per aggiungere altri importanti spunti a quelli emersi durante gli eventi delle scorse settimane, organizzati con lo scopo di delineare percorsi utili a immaginare insieme la città...

mercoledì, 26 maggio 2021, 13:57

Lavori di potenziamento infrastrutturale ed impermeabilizzazione nella galleria Lupacino, di consolidamento nella galleria Acquabianca, e attività propedeutiche all'adeguamento sismico del Ponte sul Rio Cavo. Inoltre sono previste la manutenzione: ai binari, agli impianti di segnalamento ed il taglio della vegetazione infestante.

mercoledì, 26 maggio 2021, 13:55

Sono iniziati questa settimana i lavori del nuovo magazzino automatico Fapim, un intervento strategico con un investimento di 9 milioni di euro che renderà l'azienda di Altopascio – leader mondiale nella produzione di accessori per serramenti metallici - prima in Italia ad utilizzare tecnologie all'avanguardia nel settore.

martedì, 25 maggio 2021, 19:30

Sabato 12 giugno giornata dedicata ai bambini da 8 ai 13 anni. "Andremo - spiega Officina Natura - alla scoperta delle grotte di Equi Terme partendo in treno da Lucca. Sarà una giornata dedicata all'importanza e alla delicatezza dell'ambiente carsico delle Alpi Apuane.

martedì, 25 maggio 2021, 17:35

Domani, mercoledì 26 maggio, saranno offerte sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest oltre 1.100 vaccinazioni ad ingresso libero, quindi senza prenotazione, nelle sedi di #Carrara, #Lucca, #Pontedera, #Livorno e #Rosignano. L’iniziativa rientra nell’Open Day organizzato dalla Regione Toscana con somministrazione di dosi aggiuntive, rispetto a quanto già programmato, di...

martedì, 25 maggio 2021, 16:50

L'amministrazione comunale sta lavorando a ritmi serrati per poter garantire il puntuale avvio, nel mese di giugno, delle attività estive rivolte ai piccoli e ai giovani in età scolare (da 3 a 14 anni).

martedì, 25 maggio 2021, 16:47

Vaccini anti Covid dal medico di famiglia, ma anche in farmacia. Accadrà da giugno. E odontoiatri che potranno farsi avanti ed essere reclutati per rafforzare il personale in forza agli hub. Tre accordi che puntano ad accrescere il numero di vaccinatori e dei luoghi dove le vaccinazioni saranno effettuate (e...