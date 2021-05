Associazione Musicale Lucchese: "Cordoglio per la scomparsa di Giorgio Serafini"

venerdì, 21 maggio 2021, 16:41

L'Associazione Musicale Lucchese, attraverso il presidente Marco Cattani e il direttore artistico Simone Soldati, esprime grande cordoglio per la morte di Giorgio Serafini, patron della Lucar TM–Concessionario Toyota e grande sostenitore delle attività dell'Associazione. Proprio per ringraziarlo della sua importante azione di supporto, nel 2019 l'AML gli aveva consegnato una targa in occasione del primo concerto della Stagione cameristica.

«Appassionato di musica, ma soprattutto grande mecenate, sempre attento alla divulgazione culturale – dicono Cattani e Soldati – Serafini è stato per anni al nostro fianco, pronto a sostenere la nostra idea di cultura. Lo ricorderemo sempre con stima e sincero affetto».

Un commosso ricordo arriva anche da Marcello Parducci, membro del comitato artistico dell'AML, che per anni ha potuto contare sull'appoggio di Serafini per l'organizzazione della stagione estiva di Pieve a Elici.