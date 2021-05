Avventura in natura: sabato 12 giugno "Le grotte di Equi Terme"

Altre notizie brevi

martedì, 25 maggio 2021, 17:35

Domani, mercoledì 26 maggio, saranno offerte sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest oltre 1.100 vaccinazioni ad ingresso libero, quindi senza prenotazione, nelle sedi di #Carrara, #Lucca, #Pontedera, #Livorno e #Rosignano. L’iniziativa rientra nell’Open Day organizzato dalla Regione Toscana con somministrazione di dosi aggiuntive, rispetto a quanto già programmato, di...

martedì, 25 maggio 2021, 16:50

L'amministrazione comunale sta lavorando a ritmi serrati per poter garantire il puntuale avvio, nel mese di giugno, delle attività estive rivolte ai piccoli e ai giovani in età scolare (da 3 a 14 anni).

martedì, 25 maggio 2021, 16:47

Vaccini anti Covid dal medico di famiglia, ma anche in farmacia. Accadrà da giugno. E odontoiatri che potranno farsi avanti ed essere reclutati per rafforzare il personale in forza agli hub. Tre accordi che puntano ad accrescere il numero di vaccinatori e dei luoghi dove le vaccinazioni saranno effettuate (e...

martedì, 25 maggio 2021, 15:34

Proseguono gli incontri organizzati dall’Associazione “Sinistra con” sul tema “Enrico Berlinguer. Pensiero e azione politica: gli stimoli per l’oggi, oltre il mito e l’oblio”.Giovedì 27 maggio alle ore 18,00 su ZOOM e in diretta sulle pagine Facebook di “Sinistra con” il secondo incontro affronterà questioni fondamentali del pensiero e dell’azione...

martedì, 25 maggio 2021, 14:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 maggio, sono 32. Nella Piana di Lucca, oggi, si registrano solo 12 nuovi casi di contagio: Capannori 3, Lucca 8, Porcari 1.

martedì, 25 maggio 2021, 13:54

Torna in vigore il calendario estivo per la raccolta porta a porta dedicata alle utenze non domestiche del centro storico. A partire dal 1° giugno, infatti, cambieranno, come ogni anno, gli orari di raccolta e quindi di esposizione dei bidoni per le utenze non domestiche e grandi utenze presenti all'interno...

martedì, 25 maggio 2021, 13:42

Prossimo appuntamento con I fossi dell'arte in via del Fosso in programma il 19 giugno. Promosso da Fabrizio Barsotti pittore lucchese, con l'aiuto di Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e Ale Sorbera, è inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca.

lunedì, 24 maggio 2021, 22:48

Le famiglie, in totale 615, che hanno diritto ad agevolazioni tariffarie sulla bolletta dei rifiuti per il 2021, sia che si tratti di esenzioni che di riduzioni, non devono pagare la bolletta di Retiambiente spa con scadenza 27 maggio.

lunedì, 24 maggio 2021, 22:46

Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro: CGIL CISL E UIL il 26 maggio dalle ore 10,00 in piazza Grande davanti alla Prefettura di Lucca organizzano un presidio per sollecitare le istituzioni e la politica ad un patto per la salute e la sicurezza: La vita viene prima di tutto,...

lunedì, 24 maggio 2021, 22:44

A seguito dell’organizzazione da parte della Regione Toscana per mercoledì 26 maggio, di un open day con accesso libero senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest saranno messi a disposizione, nei territori di Carrara, Lucca, Pontedera, Livorno, Rosignano e in specifici orari, dosi aggiuntive di vaccino Vaxzevria (ex...