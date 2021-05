Azioni a rilento per la riqualificazione di San Concordio. Questo il pensiero dei Riformisti per Italia Viva

mercoledì, 5 maggio 2021, 20:46

Azioni a rilento per la riqualificazione di San Concordio. Questo il pensiero dei Riformisti per Italia Viva che ribadiscono le loro intenzioni.

“Le priorità sono legate al traffico, all’inquinamento e al collegamento con la città al restante territorio comunale - incalza Francesco Colucci - Il sottopasso di via Ingrellini, la zona artigianale di Mugnano producono un copioso traffico, anche pesante, che attraversa il quartiere per le vie Squaglia, Consani, Formica, Savonarola”.

La loro richiesta è chiara: “L’Arpat deve procedere a un controllo sull’inquinamento, monitorando il traffico di attraversamento, inviando oggi una richiesta formale al dirigente della sede di Lucca - continuano i riformisti - Proponiamo da quattro anni la realizzazione di un nuovo casello autostradale a Mugnano, dai costi risibili, ma Tambellini e la sua Giunta, pur giudicando importante l’opera, tergiversano, perdono tempo, intimoriti dall’opposizione del presidente-sindaco Menesini”.

Non finisce qui, per quanto riguarda il collegamento del quartiere ne sottolineano la mancanza: “È possibile solo nel vetusto cavalcavia di viale Europa e, solo parzialmente, attraverso il sottopasso Ingrellini, ma si tratta di percorsi sono complicati, l’uno per l’ingresso difficoltoso sul viale Europa, l’altro per l’ostacolo della linea ferroviaria della Garfagnana - concludono - La soluzione prevista dal piano urbanistico è data da un nuovo cavalcavia, ad est, che saltando ambedue i trochi ferroviari, colleghi San Concordio con la circonvallazione. Questa opera, però, viaggia a rilento come la Giunta che la deve realizzare”.