Bruno Zappia: "A cosa serve l'aumento della bolletta?"

martedì, 18 maggio 2021, 22:08

Il consigliere comunale Lega Salvini premier a Capannori Bruno Zappia si pone una domanda: "La bolletta anche se di poco è aumentata a tutti di 5 euro, che per il solo comune di capannori moltiplicato per circa 20 mila famiglie sono 100 mila euro, per sostenere il carrozzone di rete ambiente. I cittadini si chiedono e io mi chiedo a che serve avere un consiglio di amministrazione di Rete Ambiente e un consiglio di amministrazione in ASCIT. A che serve un Direttore generale di Reteambiente (circa 150 mila euro l'anno) e un direttore generale di Ascit (circa 150 mila euro l'anno) e uffici che duplicano i posti. Che cosa è reteambiente se non duplicare i costi per mantenere mantenere poltrone politiche? Solo al comune di Capannori per la moltiplicazione dei posti costa circa 100 mila euro. Dobbiamo ringraziare il partito democratico che non ha mosso un dito contro la moltiplicazione delle poltrone e noi paghiamo per questa amministrazione che tutto fa tranne gli interessi dei cittadini".