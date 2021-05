Carcere, Potenti (Lega): "Nuovo agente aggredito, serve più personale penitenziario"

martedì, 18 maggio 2021, 18:12

"Ancora una volta un uomo della Polizia penitenziaria vittima della furia di un detenuto andato in escandescenza. L'episodio è successo ieri nel carcere di Lucca e costerà 15 giorni di prognosi all'agente. Non si può dire che quanto accaduto sia inaspettato visto che da tempo, anche recentemente, avevo denunciato la situazione del penitenziario con personale cronicamente sotto organico. La pandemia ha esasperato condizioni difficili già dietro le sbarre ed il Corpo della Polizia Penitenziaria sta pagando ingiustamente il conto più caro. Va risolto al più presto il problema di carenza di personale e va cambiato anche l'approccio culturale in voga sul tema carceri, perché non è possibile continuare a puntare l'indice contro gli agenti che devono essere messi nelle condizioni di svolgere il proprio lavoro in sicurezza".

Lo dichiara in una nota Manfredi Potenti, deputato della Lega-Salvini Premier e membro II Commissione Giustizia della Camera dei Deputati.