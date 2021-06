C'è tempo fino al 7 giugno per fare richiesta di accesso al Fondo comunale di mutuo soccorso

lunedì, 31 maggio 2021, 17:40

Ultimi giorni per presentare la propria richiesta di accesso al Fondo comunale di mutuo soccorso, nato un anno fa per volere dell'amministrazione Tambellini, con lo scopo di fornire un sostegno a quei cittadini lucchesi che sono stati messi maggiormente in difficoltà dall'emergenza legata alla pandemia: persone disoccupate, dipendenti a tempo indeterminato ai quali non è stato rinnovato il contratto, precari e lavoratori autonomi in crisi.



Il beneficio sarà di 300 euro una tantum e c'è tempo fino al 7 giugno per inoltrare al Comune la domanda, che dovrà pervenire tramite Pec all'indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it; o tramite mail a: protocollo@comune.lucca.it. L'esito della richiesta sarà reso noto con la pubblicazione, sul sito del Comune, dell'elenco dei beneficiari resi anonimi ed associati al numero di protocollo della domanda ricevuta dal richiedente al momento della presentazione. Per questo motivo l'amministrazione ricorda a coloro che per l'invio della domanda si avvarranno di tabaccherie o di altri esercizi, che la mail con il numero di protocollo per poter verificare la posizione in graduatoria verrà rimandata all'indirizzo dell'esercizio. Pertanto è lì che gli interessati dovranno rivolgersi per avere il documento trasmesso dal Comune.