Colucci: "Da oggi è possibile conoscere, partecipare, sostenere la politica di Matteo Renzi, senza doversi iscrivere al partito Italia Viva"

giovedì, 27 maggio 2021, 12:55

Da oggi è possibile conoscere, partecipare, sostenere la politica di Matteo Renzi, senza doversi iscrivere al partito Italia Viva. Lo afferma Francesco Colucci il quale precisa:

E' stato creato a Lucca, un Comitato "Riformisti per Lucca Viva" a cui si può aderire, a prescindere dalla iscrizione al Partito.

Aderire a "Riformisti per Lucca Viva" NON è iscrizione al Partito, NON ha costi, NON crea alcun vincolo, ci si può cancellare in ogni momento. La lista degli aderenti è protetta dalla privacy

E' un libero gruppo di simpatizzanti, per informare delle proposte di Italia Viva e dei Riformisti, con particolare riguardo a Lucca, ove il prossimo anno, si voterà per il rinnovo del Consiglio Comunale.

Per aderire a "Riformisti per Lucca Viva" occorre fare alcuni passaggi su Internet, facili ma minuziosi, perché siamo scrupolosi in queste cose.

Segui questa semplice scaletta e sarai subito con noi.

Clicca su: https://www.italiaviva.it/comitati

Si apre l'Italia, clicca sulla Toscana, poi su Lucca, poi su "Riformisti per Lucca Viva" con il mio nome.

Si aprirà una pagina a sfondo nero con i miei dati e accanto, in Giallo, una casella ADERISCI: clicca sopra, si apre la pagina da riempire con i tuoi dati e vedrai la comunicazione che NON è iscrizione al Partito.

Compila tutti i campi, dai i consensi e clicca, in basso, su INVIARE e sarai dei nostri, in un Comitato di Simpatizzanti, che ti terrà informato sulla Politica nazionale ma soprattutto su quella locale e dove potrai dare, se vuoi, contributi di idee e di lavoro.

Ringrazio fin da ora chi vorrà dare, anche in questo modo, una mano alle coraggiose scelte politiche di Matteo Renzi, senza doversi iscrivere al Partito Italia Viva.