Concorsi per Oss, corso di formazione online Cisl-Fp

Altre notizie brevi

venerdì, 28 maggio 2021, 18:59

La Confartigianato Imprese Lucca comunica che ospiterà un webinar gratuito sul futuro dei pagamenti elettronici in collaborazione con Cassa di Risparmio di Volterra e il partner Nexi.

venerdì, 28 maggio 2021, 16:14

L’Azienda USL Toscana nord ovest, con tutte le sue strutture, ha aderito con entusiasmo alla richiesta di UNICEF di dare visibilità a una importante ricorrenza, che si celebrava ieri, 27 maggio 2021: il trentennale dalla ratifica della Convenzione sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza da parte dell’Italia, che ha reso quest’ultima...

venerdì, 28 maggio 2021, 14:42

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 28 maggio, sono 66. In Lucchesia si contano oggi 10 nuovi casi di contagi: Altopascio 1, Capannori 1, Lucca 5, Montecarlo 3.

venerdì, 28 maggio 2021, 14:40

Questo pomeriggio il sindaco ha firmato un'ordinanza con cui vieta l'uso potabile dell'acqua erogata dall'acquedotto nella frazione di Gignano di Brancoli. L'acqua potrà essere utilizzata a scopo potabile solo se sottoposta a trattamento di disinfezione attraverso la bollitura.

venerdì, 28 maggio 2021, 12:31

Prosegue «Dante dall’Oratorio degli Angeli Custodi», organizzato dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del ristorante Gli Orti...

venerdì, 28 maggio 2021, 11:15

Continuano le iniziative de "I fossi dell'arte" in via del Fosso in centro storico e piazza San Francesco. In programma il 19 giugno dalle ore 16 alle 22, seguendo le indicazioni anti Covid, mascherine, distanze, igenizzanti, esposizioni artistiche per fare conoscere una parte della città poco conosciuta.Promotore è il pittore...

venerdì, 28 maggio 2021, 11:12

Così Sinistra Italiana in una nota stampa rivolgendosi al primo cittadino di Lucca Alessandro Tambellini: "Mentre auguriamo buon lavoro al sindaco di Lucca, appena confermato al vertice dell'organismo rappresentativo dei sindaci toscani nella Autorità Idrica Regionale, sollecitiamo una sua presa di posizione in merito al progetto della Multiutility dei servizi...

venerdì, 28 maggio 2021, 11:11

Forza Italia Toscane ,nelle figure di Antonella Gramigna, responsabile dipartimento Made in Italy e il senatore Barbara Masini, in un comunicato, prendono in considerazione il comparto del vitivinicolo, voce di fondamentale importanza per il pil nazionale e regionale e per l'export, oggetto di normative europee in via di discussione, che...

venerdì, 28 maggio 2021, 11:08

Si terrà lunedì 31 maggio dallre 14.30 alle ore 15.30 il secondo living lab on line incentrato sul tema del turismo e dell' economia circolare promosso dal Comune di Capannori nell'ambito del progetto ACTION (Attivazione Cantiere Transfrontaliero per l'Inserimento OccupazioNale) finanziato dal Programma Interreg Italia-Francia Marittimo 2014-2020, incentrato sulle filiere...

giovedì, 27 maggio 2021, 16:18

Continuano gli open day con accesso libero, senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest. Questi i prossimi appuntamenti.