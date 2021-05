Coronavirus, 12 nuovi contagi in Lucchesia

Altre notizie brevi

martedì, 25 maggio 2021, 13:54

Torna in vigore il calendario estivo per la raccolta porta a porta dedicata alle utenze non domestiche del centro storico. A partire dal 1° giugno, infatti, cambieranno, come ogni anno, gli orari di raccolta e quindi di esposizione dei bidoni per le utenze non domestiche e grandi utenze presenti all'interno...

martedì, 25 maggio 2021, 13:42

Prossimo appuntamento con I fossi dell'arte in via del Fosso in programma il 19 giugno. Promosso da Fabrizio Barsotti pittore lucchese, con l'aiuto di Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e Ale Sorbera, è inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca.

lunedì, 24 maggio 2021, 22:48

Le famiglie, in totale 615, che hanno diritto ad agevolazioni tariffarie sulla bolletta dei rifiuti per il 2021, sia che si tratti di esenzioni che di riduzioni, non devono pagare la bolletta di Retiambiente spa con scadenza 27 maggio.

lunedì, 24 maggio 2021, 22:46

Fermiamo la strage nei luoghi di lavoro: CGIL CISL E UIL il 26 maggio dalle ore 10,00 in piazza Grande davanti alla Prefettura di Lucca organizzano un presidio per sollecitare le istituzioni e la politica ad un patto per la salute e la sicurezza: La vita viene prima di tutto,...

lunedì, 24 maggio 2021, 22:44

A seguito dell’organizzazione da parte della Regione Toscana per mercoledì 26 maggio, di un open day con accesso libero senza prenotazione, sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest saranno messi a disposizione, nei territori di Carrara, Lucca, Pontedera, Livorno, Rosignano e in specifici orari, dosi aggiuntive di vaccino Vaxzevria (ex...

lunedì, 24 maggio 2021, 15:33

I legali e i consulenti dell'associazione Aducons Law & Food hanno aperto le porte della nuova sede in via Vittorio Emanuele n.15 nel centro storico di Lucca. L'associazione infatti si è appena trasferita, in uno spazio più ampio e confortevole, a pochi passi però della precedente sede di via del...

lunedì, 24 maggio 2021, 15:33

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 maggio, sono 48.

lunedì, 24 maggio 2021, 13:35

Un corso di formazione gratuito finalizzato all'inserimento di giovani con competenze digitali e di e-commerce all'interno delle filiere toscane. Questo il progetto promosso da Cescot Toscana Nord, agenzia formativa di Confesercenti. Il corso, finanziato dalla Regione ed in programma da giugno ad ottobre 2021, mira ad offrire a ragazzi e...

lunedì, 24 maggio 2021, 10:26

Torna, in una veste completamente rinnovata, il consueto appuntamento di Poste Italiane con l’Educazione Finanziaria e riprendono gli eventi dedicati a tutti coloro che vogliano accrescere le proprie competenzeeconomico-finanziarie. I cittadini della provincia di Lucca sono stati invitati domani martedì 25 maggio alle sessioni didattiche online della durata di 40...

lunedì, 24 maggio 2021, 09:38

