Coronavirus, 20 nuovi contagi

Altre notizie brevi

giovedì, 20 maggio 2021, 16:44

Le emissioni in atmosfera provenienti da riscaldamento domestico costituiscono un notevole fattore di inquinamento ambientale e di innalzamento termico incidendo sulla qualità di vita delle persone e delle famiglie che abitano nella piana lucchese; le nuove tecnologie consentono tuttavia di intervenire sul contenimento di questi effetti mediante il miglioramento delle...

giovedì, 20 maggio 2021, 15:17

Una giornata informativa sull'endometriosi. E' in programma sabato 22 maggio a partire dalle ore 10 in collegamento sulla pagina Facebook del Comune di Lucca, promossa dal consigliere Marco Martinelli e dalla consigliera delegata alla sanità Cristina Petretti, e vedrà la partecipazione di importanti professionisti della sanità lucchese e non solo.

giovedì, 20 maggio 2021, 14:20

Il Circolo comunale di Fratelli d'Italia - con una nota - interviene sulla situazione riguardante il portale "Servizi Online" del Comune, dove pare che i dati sensibili dei cittadini risultino leggibili da chiunque vi acceda.- Una situazione che mi ha lasciato perplesso - esordisce Alessio Bertolacci, militante di Fratelli d'Italia...

mercoledì, 19 maggio 2021, 23:28

"Ho appreso – ha commentato Del Carlo – la triste notizia della scomparsa di Nedo Poli e ne sono profondamente addolorato. Ho perso un Grande Amico, con il quale ho condiviso tanti anni di impegno politico, che ha sempre svolto con passione e dedizione sia a livello locale che regionale...

mercoledì, 19 maggio 2021, 23:16

“Apprendiamo con grande dispiacere - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega -della scomparsa di Nedo Poli, già senatore e deputato dell’Udc.”

mercoledì, 19 maggio 2021, 19:11

"Una notizia che mi rattrista: con la scomparsa di Nedo Poli se ne va un punto di riferimento politico molto importante per la Valle del Serchio, per la provincia di Lucca e per la nostra regione".

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:37

La lista civica SìAmoLucca esprime cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Nedo Poli. "Un uomo che ha rappresentato tanto per le istituzioni e il territorio - si legge in una nota del direttivo - che ha fatto del dialogo e dell'impegno il suo stile in politica.

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:16

Metro srl informa che lunedì 24 e martedì 25 maggio l'ufficio permessi chiuderà in anticipo alle 14 invece che 15,45 per l'installazione nuovo software. Per informazioni 0583 492255 - www.metrosrl.it

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:13

"Ci stringiamo attorno alla famiglia per la prematura scomparsa dell'onorevole Nedo Lorenzo Poli. L'ex sindaco di Coreglia e parlamentare era persona sempre attenta al territorio e alle problematiche del lavoro, pronta ad ascoltare i problemi della gente.

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:36

InMusica Live 2021! Quest'anno, per la diciassettesima edizione, InMusica Live cambia faccia. Una settimana intera di musica con un programma inedito. A partire dai talenti lucchesi nelle prime serate, arrivando a 3 Big del panorama italiano. Oggi viene svelato il primo nome dei tre Big italiani presenti a questa magica edizione.