Coronavirus, 25 contagi e il decesso di un novantenne

Altre notizie brevi

sabato, 8 maggio 2021, 18:15

Le Alpi Apuane sono un complesso montuoso unico, ricco di endemismi e habitat molto differenti. Domenica 16 maggio Officina Natura andrà ad esplorare il Monte Pedone (1013 m), considerato la vetta più meridionale delle Alpi Apuane.

sabato, 8 maggio 2021, 15:34

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 maggio, sono 165. Sono 21 i nuovi casi registrati nella Piana di Lucca: Altopascio 5, Capannori 5, Lucca 8, Montecarlo 3.

sabato, 8 maggio 2021, 14:18

In occasione della ricorrenza della Madonna di Maggio nel paese di Nave, la Messa di domenica 9 maggio, in programma dalle 10.30 nella chiesa parrocchiale, verrà trasmessa in diretta dall’emittente “Noi Tv” (in streaming su https://www.noitv.it).

sabato, 8 maggio 2021, 13:38

"Da che mondo è mondo il vino è alcolico e la nuova pratica enologica che avanza da Bruxelles, che prevede la dealcolizzazione del vino anche per le produzioni a denominazione d'origine e non solo per quelle da tavola, è un'eresia se non una perversione! Nella nuova pratica avanzata da alcuni...

venerdì, 7 maggio 2021, 18:17

“Unione Europea nel 2021-2022: gli eventi più importanti”. Si intitola così l’appuntamento organizzato dal Comune di Lucca per domenica 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa. Un incontro in streaming, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Lucca, per parlare di Europa, del biennio europeo, strategico...

venerdì, 7 maggio 2021, 16:27

È in pensione dal 1° maggio Claudio Pollastrini, medico chirurgo e specialista in anestesia, rianimazione e agopuntura, nonché referente per la terapia antalgica nell'ambito territoriale di Lucca.La sua attività lavorativa è stata quindi improntata al miglioramento dell'assistenza ai pazienti e a eliminare il dolore inutile, che è tale quando perde...

venerdì, 7 maggio 2021, 16:24

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 maggio, sono 143. Nella Piana di Lucca sono 24 i nuovi casi di contagio: Altopascio 6, Capannori 6, Lucca 5, Montecarlo 6, Porcari 1.

venerdì, 7 maggio 2021, 15:14

"La Regione deve intervenire con urgenza per ripristinare quell'equilibrio sostenibile che ad oggi è stato spazzato via da oltre un migliaio di attacchi all'anno da parte di lupi e ibridi a danno di greggi e mandrie. Sosteniamo l'allarme lanciato da Coldiretti Toscana e chiediamo una vera svolta.

venerdì, 7 maggio 2021, 14:25

Il 12 settembre ricorrono i 170 anni dalla morte di Lorenzo Nottolini. Nei quasi trent'anni di attività al servizio del Ducato, retto prima da Maria Luisa di Borbone ed alla sua morte dal figlio Carlo Lodovico, il 'regio architetto' ha realizzato una lunga serie di opere pubbliche e monumentali che...

venerdì, 7 maggio 2021, 11:05