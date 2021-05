Coronavirus, solo 12 nuovi contagi e due decessi

Altre notizie brevi

L'Orto Botanico di Lucca, da poco riaperto alle visite assieme alla Torre Guinigi, propone per il prossimo fine settimana visite a tema, in occasione della Festa della mamma.

Visite mediche per le patenti nautiche all'interno delle ASL e degli ospedali bloccate a causa dell'emergenza sanitaria da Covid-19. Lo denuncia Adolfo D'Angelo, segretario nazionale della sezione nautica della Confarca (confederazione italiana che rappresenta le scuole nautiche) dopo la mancata presentazione di pratiche per gli esami che si sta registrando...

Iscrizione artisti interessati a partecipare ai Fossi dell'arte 2021 in via del Fosso centro storico di Lucca, e Piazza San Francesco, appuntamento fissato dalle ore 16 alle 22 nel tratto di strada via del Fosso dal 129 al 177, inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca 2021, con Arci Lucca...

Giovedì 6 maggio alle 21, la federazione lucchese di Articolo Uno promuove un incontro online aperto alle forze politiche del centro-sinistra locale a partire dall'alleanza per lo sviluppo sostenibile (PD, M5S e LEU) tra le forze che hanno sostenuto il Governo Conte II, ma rivolto anche alle rappresentanze sindacali, all'associazionismo...

La Croce Rossa Italiana del comitato di Lucca ha organizzato un corso rivolto alla popolazione sulle manovre salvavita pediatriche.

Raccogliere adesioni per la lavorazione di carni di ungulati selvatici destinate alla beneficenza, grazie alla successiva distribuzione a cura del Banco Alimentare.

Codice giallo per vento forte e maraggiate nella zona dell’Apennino tosco-romagnolo, in Valtiberina e nell’Arciplego a nord di Capraia. L’allerta emesso dalla Sala operativa della Protezione civile regionale sarà in vigore dalle ore 6 di domani, mercoledì 5 maggio, per il mare e dalle 12 per il vento.

Chiamata d'urgenza questa mattina alle 10 al servizio d'emergenza 112 per u uomo di 47 anni caduto alla ditta Ondulati Giusti ad Altopascio. Trauma cranico e ferita, ma, fortunatamente, sempre cosciente. Intervenuti sul posto l'ambulanza della Misericordia di Altopascio e l'elicottero Pegaso decollato dal Cinquale.

Sono stati resi noti i nomi dei Delegati che rappresenteranno il patrimonio della Lucchesia e della Versilia agli stati generali del patrimonio italiano.

Sarà proprio un libro dedicato all'emergenza legata al Coronavirus e al lockdown a riaprire le presentazioni in presenza dei libri a Lucca. Infatti sabato 8 maggio alle 17 presso la Pecora Nera, nel parco Mazzini, dietro San Francesco (via della Quarquonia 1) si terrà un evento letterario dedicato a "Luk Down.