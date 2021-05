E' ai blocchi di partenza «Dante dall'Oratorio degli Angeli Custodi», la nuova iniziativa proposta dall'Associazione culturale Amici del Machiavelli

Altre notizie brevi

venerdì, 21 maggio 2021, 15:17

Iscrizione per iniziative "I fossi dell'arte 2021": gli artisti interessati a partecipare con opere di pittura, scultura, fotografia, possono contattare Fabrizio Barsotti al numero telefonico 3937498290. Appuntamento fissato il 19 giugno dalle ore 16 alle 22 seguendo le indicazioni anti Covid, mascherine, distanze, igenizzanti esposizioni artistiche e culturali in via...

venerdì, 21 maggio 2021, 12:16

"La provincia di Lucca è l'unica senza un grande hub vaccinale, questo crea gravi disagi anche alla Garfagnana ed alla Valle del Serchio. Riceviamo varie segnalazioni di persone che sono state costrette a vaccinarsi a Pisa ed a Massa, anche persone anziane e quelle con criticità particolari.

venerdì, 21 maggio 2021, 11:33

A Lucca, in questo week-end, gli attivisti di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, incontreranno i cittadini che vorranno discutere di politica nazionale e locale con loro.

giovedì, 20 maggio 2021, 16:44

Le emissioni in atmosfera provenienti da riscaldamento domestico costituiscono un notevole fattore di inquinamento ambientale e di innalzamento termico incidendo sulla qualità di vita delle persone e delle famiglie che abitano nella piana lucchese; le nuove tecnologie consentono tuttavia di intervenire sul contenimento di questi effetti mediante il miglioramento delle...

giovedì, 20 maggio 2021, 15:22

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 maggio, sono 75.

giovedì, 20 maggio 2021, 15:17

Una giornata informativa sull'endometriosi. E' in programma sabato 22 maggio a partire dalle ore 10 in collegamento sulla pagina Facebook del Comune di Lucca, promossa dal consigliere Marco Martinelli e dalla consigliera delegata alla sanità Cristina Petretti, e vedrà la partecipazione di importanti professionisti della sanità lucchese e non solo.

giovedì, 20 maggio 2021, 14:20

Il Circolo comunale di Fratelli d'Italia - con una nota - interviene sulla situazione riguardante il portale "Servizi Online" del Comune, dove pare che i dati sensibili dei cittadini risultino leggibili da chiunque vi acceda.- Una situazione che mi ha lasciato perplesso - esordisce Alessio Bertolacci, militante di Fratelli d'Italia...

mercoledì, 19 maggio 2021, 23:28

"Ho appreso – ha commentato Del Carlo – la triste notizia della scomparsa di Nedo Poli e ne sono profondamente addolorato. Ho perso un Grande Amico, con il quale ho condiviso tanti anni di impegno politico, che ha sempre svolto con passione e dedizione sia a livello locale che regionale...

mercoledì, 19 maggio 2021, 23:16

“Apprendiamo con grande dispiacere - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega -della scomparsa di Nedo Poli, già senatore e deputato dell’Udc.”

mercoledì, 19 maggio 2021, 19:11

"Una notizia che mi rattrista: con la scomparsa di Nedo Poli se ne va un punto di riferimento politico molto importante per la Valle del Serchio, per la provincia di Lucca e per la nostra regione".