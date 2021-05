Fapim Spa: al via i lavori per il nuovo magazzino automatico

Altre notizie brevi

mercoledì, 26 maggio 2021, 19:01

È stato pubblicato il nuovo avviso pubblico di integrazione Vivi Lucca e Natale 2021. Si tratta dello strumento di programmazione integrativa per la seconda metà del 2021 rispetto a quella già stabilita dal precedente bando Vivi Lucca annuale.

mercoledì, 26 maggio 2021, 13:57

Lavori di potenziamento infrastrutturale ed impermeabilizzazione nella galleria Lupacino, di consolidamento nella galleria Acquabianca, e attività propedeutiche all'adeguamento sismico del Ponte sul Rio Cavo. Inoltre sono previste la manutenzione: ai binari, agli impianti di segnalamento ed il taglio della vegetazione infestante.

martedì, 25 maggio 2021, 19:30

Sabato 12 giugno giornata dedicata ai bambini da 8 ai 13 anni. "Andremo - spiega Officina Natura - alla scoperta delle grotte di Equi Terme partendo in treno da Lucca. Sarà una giornata dedicata all'importanza e alla delicatezza dell'ambiente carsico delle Alpi Apuane.

martedì, 25 maggio 2021, 17:35

Domani, mercoledì 26 maggio, saranno offerte sul territorio dell’Azienda USL Toscana nord ovest oltre 1.100 vaccinazioni ad ingresso libero, quindi senza prenotazione, nelle sedi di #Carrara, #Lucca, #Pontedera, #Livorno e #Rosignano. L’iniziativa rientra nell’Open Day organizzato dalla Regione Toscana con somministrazione di dosi aggiuntive, rispetto a quanto già programmato, di...

martedì, 25 maggio 2021, 16:50

L'amministrazione comunale sta lavorando a ritmi serrati per poter garantire il puntuale avvio, nel mese di giugno, delle attività estive rivolte ai piccoli e ai giovani in età scolare (da 3 a 14 anni).

martedì, 25 maggio 2021, 16:47

Vaccini anti Covid dal medico di famiglia, ma anche in farmacia. Accadrà da giugno. E odontoiatri che potranno farsi avanti ed essere reclutati per rafforzare il personale in forza agli hub. Tre accordi che puntano ad accrescere il numero di vaccinatori e dei luoghi dove le vaccinazioni saranno effettuate (e...

martedì, 25 maggio 2021, 15:34

Proseguono gli incontri organizzati dall’Associazione “Sinistra con” sul tema “Enrico Berlinguer. Pensiero e azione politica: gli stimoli per l’oggi, oltre il mito e l’oblio”.Giovedì 27 maggio alle ore 18,00 su ZOOM e in diretta sulle pagine Facebook di “Sinistra con” il secondo incontro affronterà questioni fondamentali del pensiero e dell’azione...

martedì, 25 maggio 2021, 14:35

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 24 maggio, sono 32. Nella Piana di Lucca, oggi, si registrano solo 12 nuovi casi di contagio: Capannori 3, Lucca 8, Porcari 1.

martedì, 25 maggio 2021, 13:54

Torna in vigore il calendario estivo per la raccolta porta a porta dedicata alle utenze non domestiche del centro storico. A partire dal 1° giugno, infatti, cambieranno, come ogni anno, gli orari di raccolta e quindi di esposizione dei bidoni per le utenze non domestiche e grandi utenze presenti all'interno...

martedì, 25 maggio 2021, 13:42

Prossimo appuntamento con I fossi dell'arte in via del Fosso in programma il 19 giugno. Promosso da Fabrizio Barsotti pittore lucchese, con l'aiuto di Arci Lucca e Versilia, il Collettivo Vivi i fossi con Elisabetta Tuccimei, Giuditta Pieroni e Ale Sorbera, è inserito nel calendario degli eventi Vivi Lucca.