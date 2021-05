Guida alla prosperità, un incontro con Paolo Ruggeri

giovedì, 27 maggio 2021, 12:55

Giovedì 3 giugno all'Hotel Guinigi Best Western a Lucca ci sarà un intervento eccezionale, l'unica data in Toscana con il CEO di Open Source Management, Paolo Ruggeri che parlerà del suo ultimo bestseller Guida alla Prosperità.

L'evento è organizzato da OSM PARTNER LUCCA che ha come responsabile l'imprenditore lucchese Marco Picchi.

Informazioni sull'evento

INCONTRO PRIVATO A NUMERO CHIUSO

In che direzione sta andando l'economia e quali sono i trend che guideranno lo sviluppo economico negli anni a venire? Quali sono le nuove competenze che ogni imprenditore dovrebbe apprendere oggi per poter fare una grande differenza sul mercato e mettere le basi per il futuro della propria azienda?

Ne parleremo assieme a Paolo Ruggeri, CEO OSM International Group e speaker di caratura internazionale, in un workshop gratuito dedicato agli imprenditori.

Non solo: a tutti i partecipanti in sede verrà omaggiato un servizio di consulenza gratuito (dal valore di mercato di 500 €) che permetterà di analizzare i punti di forza e le aree di miglioramento del tuo business.

Registrati ora per Partecipare all'incontro in Presenza o seguirlo gratuitamente ON-LINE.

https://www.eventbrite.it/e/biglietti-vincere-nel-mercato-di-oggi-144649836555?utm-campaign=social&utm-content=attendeeshare&utm-medium=discovery&utm-term=listing&utm-source=cp&aff=escb

Data e ora

gio, 03 giu 2021, 17:00 - 19:00

Località

Best Western Grand Hotel Guinigi

1247 Via Romana

55100 Lucca

Per informazioni contattare

Marco Picchi - 3287193794

Eleonora Menconi - 3452359119