I.C. Lucca 3 celebra la giornata della legalità

sabato, 22 maggio 2021, 10:00

“La scuola indica ai giovani la strada non per compiere imprese straordinarie, come gli eroi epici, ma per imparare a fare il proprio dovere”.cit.



In tutta Italia, il 23 maggio si celebra la Giornata della Legalità, per ricordare la strage di Capaci, quando persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e il personale della scorta, a causa di un agguato che Cosa Nostra sferrò allo Stato.



Per ricordare tale anniversario, anche quest’anno, gli insegnanti dell'Istituto Lucca3 stanno lavorando sui temi del rispetto delle regole, dell'ambiente e sul fenomeno della mafia.



A breve, pubblicheremo sul nostro sito, nella sezione legalita' gli elaborati delle classi.