Il 24 e 25 maggio l'ufficio permessi di Metro srl chiuderà alle 14

Altre notizie brevi

mercoledì, 19 maggio 2021, 23:28

"Ho appreso – ha commentato Del Carlo – la triste notizia della scomparsa di Nedo Poli e ne sono profondamente addolorato. Ho perso un Grande Amico, con il quale ho condiviso tanti anni di impegno politico, che ha sempre svolto con passione e dedizione sia a livello locale che regionale...

mercoledì, 19 maggio 2021, 23:16

“Apprendiamo con grande dispiacere - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega -della scomparsa di Nedo Poli, già senatore e deputato dell’Udc.”

mercoledì, 19 maggio 2021, 19:11

"Una notizia che mi rattrista: con la scomparsa di Nedo Poli se ne va un punto di riferimento politico molto importante per la Valle del Serchio, per la provincia di Lucca e per la nostra regione".

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:37

La lista civica SìAmoLucca esprime cordoglio per la scomparsa dell'onorevole Nedo Poli. "Un uomo che ha rappresentato tanto per le istituzioni e il territorio - si legge in una nota del direttivo - che ha fatto del dialogo e dell'impegno il suo stile in politica.

mercoledì, 19 maggio 2021, 17:13

"Ci stringiamo attorno alla famiglia per la prematura scomparsa dell'onorevole Nedo Lorenzo Poli. L'ex sindaco di Coreglia e parlamentare era persona sempre attenta al territorio e alle problematiche del lavoro, pronta ad ascoltare i problemi della gente.

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:36

InMusica Live 2021! Quest'anno, per la diciassettesima edizione, InMusica Live cambia faccia. Una settimana intera di musica con un programma inedito. A partire dai talenti lucchesi nelle prime serate, arrivando a 3 Big del panorama italiano. Oggi viene svelato il primo nome dei tre Big italiani presenti a questa magica edizione.

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:31

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 19 maggio, sono 66.

mercoledì, 19 maggio 2021, 15:29

Le domande di Reddito di Emergenza (REm) presentate entro il 30 aprile 2021 dai nuclei familiari aventi al proprio interno ex percettori di Nuova Assicurazione Sociale per l'Impiego (NASpI) o Indennità di disoccupazione mensile (DIS-COLL), saranno definite entro il 15 giugno 2021.

mercoledì, 19 maggio 2021, 14:49

C'è tempo fino al 28 maggio per partecipare al bando del Servizio Civile regionale che prevede una durata di dodici mesi presso enti, associazioni del terzo settore, amministrazioni pubbliche, cooperative e biblioteche. Il bando si rivolge ai giovani dai 18 ai 29 anni, disoccupati o inattivi, residenti, domiciliati o in...

mercoledì, 19 maggio 2021, 13:59

Sabato 22 maggio dalle ore 17.00 alle ore 20.00 verrà riaperto il Museo Rossonero, posto sotto la Curva Ovest dello stadio Porta Elisa, che nel periodo di chiusura è stato oggetto di un rinnovamento nei contenuti e negli allestimenti.Sarà l'occasione per ritrovarsi e festeggiare con qualche giorno di anticipo i...