Il comune di Lucca festeggia l'Europa

venerdì, 7 maggio 2021, 18:17

“Unione Europea nel 2021-2022: gli eventi più importanti”. Si intitola così l’appuntamento organizzato dal Comune di Lucca per domenica 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa. Un incontro in streaming, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Lucca, per parlare di Europa, del biennio europeo, strategico e cruciale per garantire la ripartenza post-Covid e segnare un nuovo corso nella gestione della politica europea. L’appuntamento è quindi per domenica 9 maggio dalle 15 alle 16.30. A coordinare l’iniziativa spetterà all’assessora comunale, Chiara Martini, che aprirà l’incontro. A seguire interverranno Ilaria Del Bianco, presidente dell’associazione Lucchesi nel mondo, e Adolfo Berti, presidente di Villaggio Europa. Il giornalista Giacomo D’Arrigo, presidente dell’associazione Erasmo che si occupa di politiche pubbliche europee, racconterà e si confronterà su quali siano le sfide a cui è chiamata a rispondere l’Europa, partendo proprio dall’iniziativa organizzata dall’associazione Erasmo. Quest’ultima ha infatti scelto di concentrare la propria attenzione sull’importanza del prossimo biennio con il progetto “Biennio europeo” per conoscere, capire, analizzare i due anni che abbiamo davanti attraverso una lettura omogenea che tenga insieme il singolo appuntamento e il contesto di medio termine indicato. A seguire sarà la volta di Sara Bertolli, coordinatrice toscana del Movimento federalista europeo.

I prossimi 24 mesi saranno determinanti per il futuro dell’Unione come realtà istituzionale, e per i singoli Stati membri, chiamati ad affrontare le nuove sfide interne - dalla Brexit al post-Covid - e i cambiamenti a livello internazionali. Non a caso proprio nel mese di maggio parte la Conferenza sul futuro dell’Europa (prima iniziativa mai realizzata sulla prospettiva della costruzione europea), a cui seguiranno, in termini di importanza, a settembre 2021 le elezioni per la Cancelleria in Germania. Si passa poi all’Italia, che a febbraio 2022 dovrà decidere il successore di Sergio Mattarella, mentre a maggio 2022, in Francia, ci saranno le elezioni. Equilibri e prospettive che saranno determinanti per l’indirizzo che prenderà l’Europa nei prossimi anni. Accanto a questi ci sono altri appuntamenti fissi di assoluta importanza: dal summit mondiale sulla salute al G20, da COP 26 sui cambiamenti climatici alla nuova programmazione Ue 2021/2027; il Next Generation Ue; il Green Deal Ue; lo spazio europeo dell’istruzione e, su tutto, la generale ripartenza economica, sociale e culturale post-Covid che segnerà il futuro di tutti gli stati membri.