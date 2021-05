Il cordoglio del sindaco di Lucca per la morte di Giorgio Serafini: “Scompare uno degli autentici mecenati di Lucca”

venerdì, 21 maggio 2021, 16:47

Il cordoglio del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini: "Apprendo con grande dolore della morte di Giorgio Serafini e, anche a nome della giunta, esprimo i sentimenti del più vivo cordoglio alla famiglia e agli amici. Giorgio non è stato solo un imprenditore preparato e di successo, è stato uno dei pochi autentici mecenati della nostra città e ha sostenuto generosamente associazioni e manifestazioni culturali, sportive e di beneficenza con uno spirito di autentica liberalità.

In questi anni ho avuto la fortuna di conoscerlo meglio e di apprezzarne l'amicizia e il patrimonio ideale improntato su valori alti. Giorgio aveva il senso della 'restituzione' all'ambito in cui viveva tant'è che ha sempre sentito il dovere ma anche il piacere di mettere a disposizione risorse intellettuali e materiali per la vita della città e per il senso del bene comune. Profondamente attaccato a Lucca, la sua gentilezza, la sua attenzione e l'impegno profuso nel lavoro e nelle realtà che lo hanno visto protagonista, rimarranno dentro come una bella, profonda testimonianza".