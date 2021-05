Il partito comunista a fianco dei lavoratori della Pro-Gest di Altopascio

giovedì, 27 maggio 2021, 12:53

Il partito comunista a fianco dei lavoratori della Pro-Gest di Altopascio: Non c'è pace per i lavoratori della Pro-Gest di Altopascio, ditta che produce ondulati, che si ritrovano nuovamente a dover scioperare per una conduzione manageriale molto discutibile. Questa gestione è subentrata nel 2016 al gruppo Giusti dopo due anni di vertenze sindacali per mancati pagamenti degli stipendi e riduzione del personale. I lavoratori hanno presentato le istanze già ad ottobre 2020 e sono dovuti passare ad azioni concrete scioperando il 18/19 maggio. Chiedono il riconoscimento del mansionario contrattuale e dei diritti sindacali che venivano aggirati dalla proprietà per creare divisione all'interno delle fila dei dipendenti. L'azienda fa sostenere turni a distanza di 8 ore invece delle 11 stabilite sindacalmente, vengono spostati di ruolo e imposte più mansioni, senza considerare la cig prolungata e senza turnazione con imposizioni forzate di ferie senza il consenso del lavoratore. Il tutto è molto aleatorio visto che non è stato ancora presentato il piano industriale per i prossimi 5 anni. L'incertezza e la preoccupazione tra i dipendenti continua visto che nessuno ha chiesto loro un incontro chiarificatore, nonostante sia prima intervenuta la sindaco D'Ambrosio e poi il candidato Marchetti con vane proposte concertative e senza un effettivo e risolutore intervento. Lo sciopero continua il 21 e il 24 maggio indetto dai sindacati confederali che chiamano ad intervenire le istituzioni regionali perché l'azienda continua a negarsi. Nel mezzo a tutto questo continua lo sconforto e la preoccupazione per il futuro dei dipendenti che trovano pieno appoggio e massima solidarietà nel Partito Comunista che appoggerà sempre le rivendicazioni presentate contro le aziende che sfruttano e non rispettano le posizioni contrattuali dei lavoratori e cercano di trarre vantaggio dell'aiuto politico locale.