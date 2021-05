Iscrizione per iniziative "I fossi dell'arte 2021"

Altre notizie brevi

venerdì, 21 maggio 2021, 12:16

"La provincia di Lucca è l'unica senza un grande hub vaccinale, questo crea gravi disagi anche alla Garfagnana ed alla Valle del Serchio. Riceviamo varie segnalazioni di persone che sono state costrette a vaccinarsi a Pisa ed a Massa, anche persone anziane e quelle con criticità particolari.

venerdì, 21 maggio 2021, 12:15

E' ai blocchi di partenza «Dante dall'Oratorio degli Angeli Custodi», la nuova iniziativa proposta dall'Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell'Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa' Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio...

venerdì, 21 maggio 2021, 11:33

A Lucca, in questo week-end, gli attivisti di Italia Viva, il nuovo partito di Matteo Renzi, incontreranno i cittadini che vorranno discutere di politica nazionale e locale con loro.

giovedì, 20 maggio 2021, 16:44

Le emissioni in atmosfera provenienti da riscaldamento domestico costituiscono un notevole fattore di inquinamento ambientale e di innalzamento termico incidendo sulla qualità di vita delle persone e delle famiglie che abitano nella piana lucchese; le nuove tecnologie consentono tuttavia di intervenire sul contenimento di questi effetti mediante il miglioramento delle...

giovedì, 20 maggio 2021, 15:22

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 20 maggio, sono 75.

giovedì, 20 maggio 2021, 15:17

Una giornata informativa sull'endometriosi. E' in programma sabato 22 maggio a partire dalle ore 10 in collegamento sulla pagina Facebook del Comune di Lucca, promossa dal consigliere Marco Martinelli e dalla consigliera delegata alla sanità Cristina Petretti, e vedrà la partecipazione di importanti professionisti della sanità lucchese e non solo.

giovedì, 20 maggio 2021, 14:20

Il Circolo comunale di Fratelli d'Italia - con una nota - interviene sulla situazione riguardante il portale "Servizi Online" del Comune, dove pare che i dati sensibili dei cittadini risultino leggibili da chiunque vi acceda.- Una situazione che mi ha lasciato perplesso - esordisce Alessio Bertolacci, militante di Fratelli d'Italia...

mercoledì, 19 maggio 2021, 23:28

"Ho appreso – ha commentato Del Carlo – la triste notizia della scomparsa di Nedo Poli e ne sono profondamente addolorato. Ho perso un Grande Amico, con il quale ho condiviso tanti anni di impegno politico, che ha sempre svolto con passione e dedizione sia a livello locale che regionale...

mercoledì, 19 maggio 2021, 23:16

“Apprendiamo con grande dispiacere - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega -della scomparsa di Nedo Poli, già senatore e deputato dell’Udc.”

mercoledì, 19 maggio 2021, 19:11

"Una notizia che mi rattrista: con la scomparsa di Nedo Poli se ne va un punto di riferimento politico molto importante per la Valle del Serchio, per la provincia di Lucca e per la nostra regione".