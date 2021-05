Le nuove visite guidate di Turislucca

giovedì, 6 maggio 2021, 16:30

Nonostante tutto, Turislucca torna con il calendario di visite guidate dedicate ad un turismo di prossimità. Rispettando ovviamente le regole di distanziamento sociale. Come? Grazie all'utilizzo degli audioaricolari, sanificati come da prescrizione, da distribuire gratuitamente a tutti i partecipanti che potranno così seguire il racconto della guida senza il pericolo di creare piccoli assembramenti.

Il calendario delle visite di maggio prevede degli "evergreen" e delle stuzzicanti novità. Tra i primi "I sotterranei dei baluardi delle Mura", visitando i quali sembrerà di entrare nelle "viscere" della meravigliosa fortificazione rinascimentale mai usata, in realtà, per motivi difensivi. Il tour si svolgerà l'8 e il 30 maggio con inizio a Piazzale Verdi. € 10,00; gratuito under 15 se accompagnati da un adulto pagante. Altro tour della tradizione "Il Parco di Villa Reale", organizzato per esplorare i giardini fortemente voluti e felicemente vissuti da Elisa Bonaparte. Appuntamento il 16 maggio alle ore 15:30 presso la biglietteria di Villa Reale. € 15,00; gratuito under 14 se accompagnati da un adulto pagante.

E poi, ecco le novità!! Percorsi inediti nel tempo: Storia, Luoghi, Palazzi, Sacro e Profano. Tutto questo è Lucca. E anche molto di più.

"Mistici e misticismo a Lucca". I volti e i luoghi dell'incontro con il Divino nella nostra città. Appuntamento il 9 maggio alle ore 9:30 presso l'ingresso della Chiesa di San Michele. € 10,00; gratuito under 15 se accompagnati da un adulto pagante.

"Lucca nella Seconda Guerra Mondiale". Indietro, ma non troppo, nella nostra storia. Le tracce del conflitto. Appuntamento il 15 maggio alle ore 15:30 presso l'ingresso della Chiesa di San Francesco. € 10,00; gratuito under 15 se accompagnati da un adulto pagante.

"Lucca sotterranea tra sacro e profano". Due mondi paralleli, apparentemente distinti e distanti... Appuntamento il 22 maggio alle ore 15:30 presso l'ingresso della Chiesa di San Giovanni. € 10,00; gratuito under 15 se accompagnati da un adulto pagante.

"Lucca drento" e "Lucca fora". Le Mura di Lucca fil rouge del nostro itinerario. Una passeggiata da Porta San Pietro a Porta Elisa alla scoperta di palazzi, chiese, storie, aneddoti e curiosità. Appuntamento il 23 maggio alle ore 10:00 presso l'interno di Porta San Pietro. € 10,00; gratuito under 15 se accompagnati da un adulto pagante.

"Lucca nel tempo". Un viaggio attraverso i secoli che tratta i temi cari alla tradizione locale. Si parte dalla Cattedrale di San Martino, dove la raffigurazione dei mesi dei maestri comacini illustra il passare del tempo in immagini e forme. Appuntamento il 29 maggio alle ore 15:30 presso l'ingresso del Duomo. € 10,00; gratuito under 15 se accompagnati da un adulto pagante.

"Concittadini e visitatori illustri". Per conoscere i VIP che sono nati, che sono vissuti o che hanno deciso di trascorrere un periodo nella nostra città. Appuntamento il 30 maggio alle ore 15:30 presso l'Ufficio Informazioni di Piazzale Verdi. € 10,00; gratuito under 15 se accompagnati da un adulto pagante.

E per finire...tornano le visite guidate gratuite all'Oratorio degli Angeli Custodi, restaurato dalla Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca. A partire da venerdì 14 maggio e per tutti i venerdì dell'estate vi offriamo la possibilità di partecipare a uno dei tre tour previsti alle ore 18:00, 19:00 e 20:00.

La prenotazione delle visite guidate è obbligatoria. Iscrizioni tramite email a turislucca@turislucca.com o telefonando al numero 0583 342404 / 348 3828294