Lucca: il ringraziamento dell’Asl alla dottoressa Paolini

giovedì, 27 maggio 2021, 15:25

L’Asl Toscana nord ovest ringrazia Maria Rosa Paolini, medico anestesista rianimatore, che ha terminato nei giorni scorsi il suo incarico a supporto dell’unità operativa di Anestesia e Rianimazione di Lucca, diretta da Cesare Fabrizio Benanti.

La dottoressa Paolini, dopo essere stata medico responsabile della Terapia intensiva, nel 2011 era andata in pensione. Nove anni dopo, a marzo-aprile 2020, quindi nel periodo più critico dell’emergenza Covid, è rientrata in servizio, fornendo in questi mesi un contributo fondamentale in termini di esperienza, competenza e umanità.

Alla dottoressa Paolini, sempre apprezzata per le sue doti umane e professionali, vanno il ringraziamento dell’Asl e il saluto affettuoso dei colleghi dell’Anestesia e rianimazione e degli operatori che in un periodo difficile - per tutto il mondo sanitario ma in particolare in questo specifico settore - hanno avuto il privilegio di lavorare con lei.