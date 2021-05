Lucca si muove, sport is back: pubblicato l'avviso per l'utilizzo dei baluardi delle mura

martedì, 11 maggio 2021, 19:01

Lucca si muove, sport is back: è stato pubblicato stamani (11 maggio) l'avviso pubblico che darà la possibilità ad associazioni, palestre e altre realtà sportive locali di utilizzare gratuitamente parti dei baluardi San Salvatore, della Libertà, San Regolo, San Paolino e San Donato, per la pratica sportiva dei loro iscritti.

"Diamo corso alla delibera approvata dalla giunta la settimana scorsa – spiega l'assessore allo sport Stefano Ragghianti – per contribuire in modo concreto alla ripartenza dello sport. Anche se a breve il Governo dovrebbe stabilire le modalità per la riapertura delle palestre e degli impianti sportivi, sicuramente ci saranno numeri e capienze massime da rispettare per il contenimento dei contagi. Per questo riteniamo utile andare avanti con il progetto di utilizzo degli spazi pubblici all'aperto, per permettere alle tante realtà sportive locali di riprendere la loro attività in piena sicurezza".

Potranno rispondere all'avviso del Comune società ed associazioni sportive, enti di promozione sportiva, discipline sportive associate o soggetti riconosciuti e affiliati al Coni e al Cip, che hanno la propria sede, legale o operativa, sul territorio del comune di Lucca. I soggetti gestori di impianti sportivi privati potranno richiedere gli spazi nel baluardo San Salvatore o San Paolino, mentre quelli che svolgono la loro attività in impianti sportivi pubblici potranno richiedere gli spazi nel baluardo della Libertà, San Regolo o San Donato. Ogni soggetto potrà usufruire di uno spazio in un baluardo per un numero massimo di 6 ore settimanali, distribuite su 3 giorni (lunedì/mercoledì/venerdì o martedì/giovedì/sabato), un'ora la mattina e un'ora il pomeriggio. Tra le 6 ore settimanali dovrà essere indicata e garantita un'ora di attività gratuita per tutta la cittadinanza. La concessione dello spazio avrà validità fino al 31 ottobre di quest'anno e in caso di eventi o manifestazioni che interessino i baluardi, le attività sportive saranno sospese.

La richiesta per utilizzare questi spazi sulle mura dovrà pervenire al Comune entro il 24 maggio alle ore 12.00 attraverso pec all'indirizzo comune.lucca@postacert.toscana.it. L'ufficio sport, sulla base delle richieste, elaborerà un calendario, indicando i giorni e gli orari a disposizione dei vari soggetti. Le realtà sportive del territorio potranno a loro volta proporre all'amministrazione comunale altri luoghi pubblici da utilizzare al medesimo fine.

Tutte le informazioni e la modulistica per rispondere all'avviso sono pubblicate sul sito istituzionale del Comune nella sezione "Argomenti - Turismo, sport e tempo libero".