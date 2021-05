Maltempo, codice giallo per mareggiate domani, lunedì, su costa Etruschi e Arcipelago

Altre notizie brevi

domenica, 16 maggio 2021, 19:49

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 maggio, sono 85. Non si registra alcun decesso sul territorio aziendale.

domenica, 16 maggio 2021, 19:47

Il 18 maggio 2021 in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dei musei. Quest'anno è dedicata al tema "Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi", argomento attualissimo per il settore culturale (ma non solo!) dato che il 2020 ci ha visti da una parte combattere contro la pandemia...

sabato, 15 maggio 2021, 15:34

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 maggio, sono 123.

sabato, 15 maggio 2021, 13:44

Prosegue l'iter che porterà alla bonifica dell'area ex GO.BER. a Villa Basilica, in località Piastrata. Nell'ultima seduta, la giunta ha deliberato l'accensione di un mutuo ventennale con la Cassa depositi e prestiti SpA, per la somma di 350 mila euro.

venerdì, 14 maggio 2021, 18:01

Sono due gli appuntamenti in favore della promozione della cultura dei diritti e del contrasto all’odio e alle discriminazioni che vedranno domani, sabato 15 maggio, la partecipazione dell’assessora alle politiche di genere della Regione Toscana Alessandra Nardini.

venerdì, 14 maggio 2021, 14:36

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 maggio, sono 85. Sono 13 i nuovi casi registrati in Lucchesia oggi: Altopascio 3, Capannori 1, Lucca 8, Porcari 1.

venerdì, 14 maggio 2021, 13:13

Anche internet crea dipendenza e in questa società provata dalla pandemia e dall'isolamento sociale, la dipendenza può essere pericolosa e creare disagi ancor più preoccupanti, specialmente tra i giovani.

venerdì, 14 maggio 2021, 10:10

Da lunedì 17 maggio entrerà in servizio nella Aggregazione Funzionale Territoriale (Aft) "Capannori" di Lucca il medico di medicina generale, dottor Davide Frediani.

venerdì, 14 maggio 2021, 09:43

I libri escono all’aperto. Si stanno infatti attivando nuovi punti prestito della biblioteca Agorà nei quartieri di Lucca. Grazie al progetto Read4future, finanziato da Cepell - Centro per il Libro e la Lettura - del Ministero per i beni e le attività culturali, si estende la possibilità di accedere al...

venerdì, 14 maggio 2021, 09:23

Inps conferma il differimento al 20 agosto 2021 del pagamento dei contributi previdenziali e assistenziali con scadenza originaria 17 maggio 2021 per i lavoratori iscritti alle gestioni autonome speciali INPS degli artigiani e degli esercenti attività commerciali.Con il nulla osta del Ministero del Lavoro giunto ieri, infatti, viene autorizzato lo...