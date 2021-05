Maltempo, codice giallo per piogge e temporali lunedì 24 maggio

Altre notizie brevi

domenica, 23 maggio 2021, 21:13

Intorno alle 18.30 di ieri, ignoti si sono introdotti all'interno di un'abitazione in località S. Angelo per perpetrarvi un furto.Tuttavia gli stessi, due persone parzialmente travisate, grazie alle urla dei vicini proprietari di casa, si davano a precipitosa fuga su un'auto facendo perdere le proprie tracce senza pertanto portare a...

domenica, 23 maggio 2021, 16:59

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 23 maggio, sono 66.

domenica, 23 maggio 2021, 13:59

Sabato 5 giugno nei giardini di Villa Reale a Marlia un workshop di fotografia sul tema del del ritratto e dell'architettura verde, all'interno dello splendido parco di Villa Reale, sarà possibile passeggiare fotografando e approfondire tecniche, stili e inquadrature. Un'occasione per divertirsi e imparare in uno dei più bei giardini d'italia.

sabato, 22 maggio 2021, 21:33

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 22 maggio, sono 64. Sono 13 i nuovi casi positivi che si registrano oggi in Lucchesia: Altopascio 1, Capannori 2, Lucca 10.

sabato, 22 maggio 2021, 10:00

“La scuola indica ai giovani la strada non per compiere imprese straordinarie, come gli eroi epici, ma per imparare a fare il proprio dovere”.cit.In tutta Italia, il 23 maggio si celebra la Giornata della Legalità, per ricordare la strage di Capaci, quando persero la vita il giudice Giovanni Falcone, la...

sabato, 22 maggio 2021, 09:36

Riceviamo e pubblichiamo questa riflessione del segretario del Circolo Centro Storico del Pd Roberto Panchieri sulla situazione politica italiana attuale:"Al punto di degrado morale, sociale e politico a cui è giunta, l'Italia ha bisogno della scossa della "rivoluzione dolce" delle donne e dei giovani, cioè della maggioranza della popolazione, che...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:44

Lo ha già annunciato nei giorni scorsi la Regione: sono di nuovo possibili le visite nelle Rsa della Toscana. La decisione, formalizzata con l'ordinanza numero 52 del 19 maggio scorso, riapre le case di riposo a parenti e amici, indicando al contempo le modalità da seguire per garantire la necessaria...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:36

L'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini", per bocca del direttore Fabrizio Papi, si unisce al dolore della comunità lucchese per la scomparsa di Giorgio Serafini.

venerdì, 21 maggio 2021, 17:35

Nelle prossime settimane sarà affidato l'incarico per la progettazione di una nuova struttura sportiva polifunzionale che ospiterà la piscina ludico-motoria precedentemente proposta all'interno della palestra Bacchettoni. L'amministrazione Tambellini è giunta a questa conclusione a seguito di un percorso condiviso che ha visto l'impegno degli assessori ai lavori pubblici Francesco Raspini,...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:22

Riapre domani (sabato 22 maggio), Via Francigena entry point – Casa del Boia, la struttura storica ed espositiva contenuta nei sotterranei del 'Bastardo', il torrione semicircolare che dà il nome a tutta la zona di via dei Bacchettoni.