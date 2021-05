Manfredi potenti ed Elisa Montemagni (Lega): “Ancora un’aggressione nel carcere di Lucca: necessario preservare l’incolumità degli agenti. Grave anche la carenza di personale”

martedì, 18 maggio 2021, 15:37

“Sabato scorso - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - mi sono recata per un sopralluogo nel carcere San Giorgio di Lucca e mi sono, dunque, resa conto direttamente delle notevoli difficoltà in cui operano gli agenti della polizia penitenziaria.”

“Tra l’altro - prosegue il consigliere, unitamente all’onorevole Manfredi Potenti, membro della Commissione Giustizia - com’è accaduto nelle ultime ore, chi lavora presso la struttura circondariale lucchese è spesso vittima di aggressioni da parte dei detenuti e ciò è assolutamente intollerabile.”

“La nostra solidarietà, quindi - precisano gli esponenti leghisti - all’agente aggredito e l’auspicio che si faccia di più per garantire l’incolumità di chi opera, tra mille difficoltà, all’interno del predetto carcere.”

“E’ fondamentale, in tal senso - concludono i rappresentanti della Lega - che pure nel penitenziario lucchese vi sia, pertanto, un adeguato numero di personale in servizio e condividiamo, dunque, pienamente le forti preoccupazioni in merito, più volte espresse dal sindacato Sappe.”