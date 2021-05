Marchetti porta la solidarietà della minoranza ai lavoratori ProGest

martedì, 18 maggio 2021, 18:10

Il consigliere comunale e candidato a sindaco del centrodestra e di alcune liste civiche ad Altopascio Maurizio Marchetti si è recato di fronte ai cancelli della ProGest dove i lavoratori sono riuniti in presidio e in sciopero.

Marchetti ha portato la solidarietà dei consiglieri di opposizione e ha ascoltato le richieste e le argomentazioni dei lavoratori, promettendo di riportare ai vertici dell'azienda queste istanze: "Come ho sempre fatto, mi occuperò in prima persona di queste problematiche per trovare una soluzione positiva fra l'azienda, che è un colosso in espansione, e i lavoratori, che sono patrimonio e motore dell'azienda stessa. Credo che in questi casi la concertazione sia il metodo migliore per risolvere ogni crisi".