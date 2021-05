Nel rispetto di disposizioni e istruzioni comunicate dai Musei Nazionali di Lucca, le guide dell'Associazione Lucca Info&Guide organizzano per il 18 maggio, giornata internazionale dei Musei, una serie di visite guidate al Museo di Palazzo Mansi

domenica, 16 maggio 2021, 19:47

Il 18 maggio 2021 in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dei musei. Quest'anno è dedicata al tema "Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi", argomento attualissimo per il settore culturale (ma non solo!) dato che il 2020 ci ha visti da una parte combattere contro la pandemia generata dal Covid19 e dall'altra impegnati a trovare soluzioni nuove e tecnologiche per mantenere contatti, relazioni, attività di formazione e informazione... Tutto ciò che era 'tipico' e anche banale, scontato della nostra vita e del nostro mondo di prima è stato radicalmente cambiato e tutti noi, in tutti i settori abbiamo dovuto inventare qualcosa per sopravvivere economicamente, ma anche intellettivamente e affettivamente. La tecnologia ci ha aiutati e supportati senza però cancellare o modificare le esigenze prettamente umane di contatto, socializzazione, scambio, condivisione..

Da queste esigenze vogliamo partire per rigenerarci e reinventarci celebrando i Musei di Lucca che sono una parte importante e vibrante della professione di Guida Turistica, della identità cittadina e della crescita culturale di tutti, lucchesi e non.

Nel rispetto di disposizioni e istruzioni comunicate dai Musei Nazionali di Lucca, le guide dell'Associazione Lucca Info&Guide organizzano per il 18 maggio, giornata internazionale dei Musei, una serie di visite guidate al Museo di Palazzo Mansi così strutturate:

partenze alle ore 15, 16, 17, 18

gruppi di 5 persone + la guida (massimo 2 gruppi in contemporanea)

contributo per persona: 5 euro + costo del biglietto del Museo

durata del percorso con la guida: 1 ora

L'itinerario tocca l'esterno del Palazzo, la Sala degli Staffieri, il primo piano con la Galleria nuova, la Sala della musica, la Cappellina, i Salotti di parata e l'Alcova

Dato il numero ridotto di partecipanti per gruppo e la tariffa speciale, la prenotazione è indispensabile al tel: 345 0224989

Venite a scoprire il Museo attraverso uno sguardo nuovo!

Link: http://www.icom-italia.org/international-museum-day-2021-il-futuro-dei-musei-rigenerarsi-e-reinventarsi/