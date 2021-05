Operaio cade ad Altopascio nella ditta Ondulati Giusti

Altre notizie brevi

lunedì, 3 maggio 2021, 20:18

Sono stati resi noti i nomi dei Delegati che rappresenteranno il patrimonio della Lucchesia e della Versilia agli stati generali del patrimonio italiano.

lunedì, 3 maggio 2021, 19:52

Sarà proprio un libro dedicato all'emergenza legata al Coronavirus e al lockdown a riaprire le presentazioni in presenza dei libri a Lucca. Infatti sabato 8 maggio alle 17 presso la Pecora Nera, nel parco Mazzini, dietro San Francesco (via della Quarquonia 1) si terrà un evento letterario dedicato a "Luk Down.

lunedì, 3 maggio 2021, 14:56

Martedì 18 maggio è l'ultimo giorno utile per presentare la propria domanda di partecipazione alla selezione per essere ammessi al corso biennale di formazione e lavoro presso le strutture sanitarie di emergenza e urgenza dell'area vasta nord ovest (periodo formativo 2021-2023).

lunedì, 3 maggio 2021, 14:11

Potere al Popolo Lucca lancia un'assemblea pubblica in vista delle elezioni comunali del prossimo anno, aperta ad associazioni, collettivi, singoli, comitati, forze politiche, realtà sociali e ambientaliste, per costruire una coalizione alternativa sia a chi ha governato in questi ultimi anni il Comune, sia alle varie destre.

lunedì, 3 maggio 2021, 13:51

Mercoledì prossimo, 5 maggio, si celebra in tutto il mondo la Giornata mondiale dell’igiene delle mani con lo slogan “Pochi secondi salvano vite! - Lava le tue mani!”. L’iniziativa è promossa dall’Organizzazione mondiale della sanità (Oms).

domenica, 2 maggio 2021, 20:35

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 maggio, sono 205.

sabato, 1 maggio 2021, 14:24

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 1 maggio, sono 273. Nella Piana di Lucca sono in tutto 36 i nuovi casi di contagio che si registrano oggi: Altopascio 6, Capannori 13, Lucca 13, Montecarlo 2, Porcari 2.

venerdì, 30 aprile 2021, 20:06

Presso la sede regionale della Democrazia Cristiana si è tenuto un incontro per definire le alleanze per le prossime elezioni ad Altopascio. E' stato raggiunto un accordo per unire le forze di centro a sostegno del candidato sindaco Matteo Tori, presenti associazione liberal Altopascio, Democrazia Cristiana, Partito Liberale Italiano.

venerdì, 30 aprile 2021, 19:32

La Regione Toscana, per atto del ministro della salute Roberto Speranza, rimane in zona gialla anche la prossima settimana, a partire cioè da lunedì 3 maggio.

venerdì, 30 aprile 2021, 18:01

"In questo periodo di pandemia siamo stati costretti a cambiare i nostri ritmi di vita. Abbiamo rimodulato sia le nostre modalità di lavoro, sia quelle che sono diventate lunghe pause di tempo libero. In alcuni momenti ci è sembrato persino che il tempo si fosse fermato.