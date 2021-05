Pioggia e temporali forti, codice giallo martedì 11 maggio in tutta la Toscana occidentale

Altre notizie brevi

lunedì, 10 maggio 2021, 18:21

Per i bambini dagli 8 ai 13 anni abbiamo organizzato delle "giornate avventura in natura", due volte alla settimana a partire dalla metà di giugno fino alla fine di luglio. Saranno giornate singole dalla mattina alle 8.30 al pomeriggio verso le 16.30, nel territorio della provincia di Lucca, a parte...

lunedì, 10 maggio 2021, 17:26

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 10 maggio, sono 136.

domenica, 9 maggio 2021, 18:38

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 9 maggio, sono 179.

sabato, 8 maggio 2021, 18:15

Le Alpi Apuane sono un complesso montuoso unico, ricco di endemismi e habitat molto differenti. Domenica 16 maggio Officina Natura andrà ad esplorare il Monte Pedone (1013 m), considerato la vetta più meridionale delle Alpi Apuane.

sabato, 8 maggio 2021, 15:34

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 8 maggio, sono 165. Sono 21 i nuovi casi registrati nella Piana di Lucca: Altopascio 5, Capannori 5, Lucca 8, Montecarlo 3.

sabato, 8 maggio 2021, 14:18

In occasione della ricorrenza della Madonna di Maggio nel paese di Nave, la Messa di domenica 9 maggio, in programma dalle 10.30 nella chiesa parrocchiale, verrà trasmessa in diretta dall’emittente “Noi Tv” (in streaming su https://www.noitv.it).

sabato, 8 maggio 2021, 13:38

"Da che mondo è mondo il vino è alcolico e la nuova pratica enologica che avanza da Bruxelles, che prevede la dealcolizzazione del vino anche per le produzioni a denominazione d'origine e non solo per quelle da tavola, è un'eresia se non una perversione! Nella nuova pratica avanzata da alcuni...

venerdì, 7 maggio 2021, 18:17

“Unione Europea nel 2021-2022: gli eventi più importanti”. Si intitola così l’appuntamento organizzato dal Comune di Lucca per domenica 9 maggio, in occasione della Festa dell’Europa. Un incontro in streaming, che sarà trasmesso in diretta sulla pagina Facebook del Comune di Lucca, per parlare di Europa, del biennio europeo, strategico...

venerdì, 7 maggio 2021, 16:27

È in pensione dal 1° maggio Claudio Pollastrini, medico chirurgo e specialista in anestesia, rianimazione e agopuntura, nonché referente per la terapia antalgica nell'ambito territoriale di Lucca.La sua attività lavorativa è stata quindi improntata al miglioramento dell'assistenza ai pazienti e a eliminare il dolore inutile, che è tale quando perde...

venerdì, 7 maggio 2021, 16:24

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 7 maggio, sono 143. Nella Piana di Lucca sono 24 i nuovi casi di contagio: Altopascio 6, Capannori 6, Lucca 5, Montecarlo 6, Porcari 1.