Presentazione online del libro “La lezione della videoarte. Sguardi e percorsi” di Sandra Lischi

Altre notizie brevi

lunedì, 17 maggio 2021, 11:37

È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 21 maggio, indetto dai sindacati Cub Sanità e Usb PI e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del comparto. Lo sciopero è indetto dall'inizio del primo turno alla fine dell'ultimo turno della stessa giornata.

lunedì, 17 maggio 2021, 11:25

Il segretario del Circolo Centro Storico del Pd Roberto Panchieri interviene con un commento sulla politica di alleanze all'interno del centrosinistra in vista delle elezioni:

domenica, 16 maggio 2021, 19:49

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 16 maggio, sono 85. Non si registra alcun decesso sul territorio aziendale.

domenica, 16 maggio 2021, 19:48

Codice giallo per mareggiate sulla costa degli Etruschi e Arcipelago domani, lunedì 17 maggio. Dalle ore 6 alle ore 17.

domenica, 16 maggio 2021, 19:47

Il 18 maggio 2021 in tutto il mondo si celebra la giornata internazionale dei musei. Quest'anno è dedicata al tema "Il futuro dei musei: rigenerarsi e reinventarsi", argomento attualissimo per il settore culturale (ma non solo!) dato che il 2020 ci ha visti da una parte combattere contro la pandemia...

sabato, 15 maggio 2021, 15:34

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 15 maggio, sono 123.

sabato, 15 maggio 2021, 13:44

Prosegue l'iter che porterà alla bonifica dell'area ex GO.BER. a Villa Basilica, in località Piastrata. Nell'ultima seduta, la giunta ha deliberato l'accensione di un mutuo ventennale con la Cassa depositi e prestiti SpA, per la somma di 350 mila euro.

venerdì, 14 maggio 2021, 18:01

Sono due gli appuntamenti in favore della promozione della cultura dei diritti e del contrasto all’odio e alle discriminazioni che vedranno domani, sabato 15 maggio, la partecipazione dell’assessora alle politiche di genere della Regione Toscana Alessandra Nardini.

venerdì, 14 maggio 2021, 14:36

Nell'Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 14 maggio, sono 85. Sono 13 i nuovi casi registrati in Lucchesia oggi: Altopascio 3, Capannori 1, Lucca 8, Porcari 1.

venerdì, 14 maggio 2021, 13:13

Anche internet crea dipendenza e in questa società provata dalla pandemia e dall'isolamento sociale, la dipendenza può essere pericolosa e creare disagi ancor più preoccupanti, specialmente tra i giovani.