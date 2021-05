Rfi, linea Firenze – Pistoia – Viareggio: proseguono i lavori per il raddoppio tra Pistoia e Montecatini

mercoledì, 5 maggio 2021, 20:44

Rfi, linea Firenze – Pistoia – Viareggio: proseguono i lavori per il raddoppio tra Pistoia e Montecatini

· dalle 15.00 dell'8 alle 5.00 del 10 maggio circolazione ferroviaria sospesa tra Pistoia e Montecatini Terme

· servizi sostitutivi con autobus

Firenze, 5 maggio 2021

Proseguono gli interventi del primo lotto del raddoppio ferroviario tra Pistoia e Montecatini Terme, sulla linea Firenze – Pistoia – Viareggio.

Per consentire l'operatività dei cantieri, sarà sospesa la circolazione dei treni tra Pistoia e Montecatini Terme dalle 15.00 di sabato 08 alle 5.00 di lunedì 10 maggio.

Tra le due località sarà attivo un servizio sostitutivo con autobus "Via Autostrada A11" che non effettuerà fermate intermedie; i sistemi di vendita dell'impresa ferroviaria sono aggiornati con i nuovi orari.

Nello specifico i lavori riguardano la realizzazione della nuova viabilità in: via Palazzi nel Comune di Serravalle Pistoiese, via Bonamici e via Marconi nel Comune di Pieve a Nievole. Oltre al completamento del nuovo sottopasso pedonale in località Barile e dei sottovia nei Comuni di Pistoia e Pieve a Nievole. Proseguiranno inoltre i lavori per il completamento delle barriere antirumore.

Saranno circa 100 le maestranze di Rete Ferroviaria Italiana (Gruppo FS Italiane) e delle ditte appaltatrici impegnate ogni giorno nel prossimo fine settimana con 50 mezzi d'opera nei diversi cantieri fissi e mobili.