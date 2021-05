Sabato 29 maggio alle 17.30, alla Casa del Popolo di Lucca (via dei Paoli 22, Capannori), continua il percorso politico per la costruzione dell’alternativa sociale e ambientale verso le elezioni comunali di Lucca 2022

mercoledì, 26 maggio 2021, 14:42

Sabato 29 maggio alle 17.30, alla Casa del Popolo di Lucca (via dei Paoli 22, Capannori), continua il percorso di Potere al popolo per la costruzione dell’alternativa sociale e ambientale verso le elezioni comunali di Lucca 2022: Dopo la prima importante assemblea dell’8 maggio, continua il percorso per costruire una coalizione ed un programma di alternativa al centro-sinistra e alle destre per la città di Lucca. In questi anni ne abbiamo viste tante: alle promesse ambientaliste del centrosinistra sono corrisposte cementificazioni, incuria del verde e svendita di beni pubblici; ai proclami di giustizia sociale, per la casa e per il sostegno al reddito, poche risorse e un sistema di assistenza sociale debole e insufficiente; alle chiamate alla partecipazione, la dura arroganza di un’amministrazione incapace di confrontarsi con città e periferie. In questo quadro, per le destre è stato facile mascherarsi da paladini dell’ambiente e della partecipazione, strumentalizzando le legittime proteste della cittadinanza di fronte alla insensibile distanza dell’amministrazione comunale.