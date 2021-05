Saranno abbattuti otto alberi morti o pericolosi: cinque in via della Maulina a San Concordio di Moriano, due in viale Marti e uno sugli spalti delle Mura

Altre notizie brevi

martedì, 18 maggio 2021, 22:08

Il consigliere comunale Lega Salvini premier a Capannori Bruno Zappia si pone una domanda: "La bolletta anche se di poco è aumentata a tutti di 5 euro, che per il solo comune di capannori moltiplicato per circa 20 mila famiglie sono 100 mila euro, per sostenere il carrozzone di rete ambiente.

martedì, 18 maggio 2021, 18:14

Nell'azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 18 maggio, sono 53.

martedì, 18 maggio 2021, 18:12

"Ancora una volta un uomo della Polizia penitenziaria vittima della furia di un detenuto andato in escandescenza. L'episodio è successo ieri nel carcere di Lucca e costerà 15 giorni di prognosi all'agente. Non si può dire che quanto accaduto sia inaspettato visto che da tempo, anche recentemente, avevo denunciato la...

martedì, 18 maggio 2021, 18:10

Il consigliere comunale e candidato a sindaco del centrodestra e di alcune liste civiche ad Altopascio Maurizio Marchetti si è recato di fronte ai cancelli della ProGest dove i lavoratori sono riuniti in presidio e in sciopero.

martedì, 18 maggio 2021, 15:37

“Sabato scorso - afferma Elisa Montemagni, capogruppo in consiglio regionale della Lega - mi sono recata per un sopralluogo nel carcere San Giorgio di Lucca e mi sono, dunque, resa conto direttamente delle notevoli difficoltà in cui operano gli agenti della polizia penitenziaria.”

martedì, 18 maggio 2021, 14:34

Si intitola 'Capannori e la Piana negli occhi...' la mostra di disegni di Daniele Giovacchini che sarà inaugurata giovedì 20 maggio alle ore 11.30 al Museo Athena di via Carlo Piaggia. Daniele Giovacchini 38 anni, residente a Lammari, fin da piccolo ha utilizzato il disegno e il colore come mezzi...

lunedì, 17 maggio 2021, 19:56

Dalla seconda metà di giugno, i vaccini anti Covid potranno essere somministrati anche nei luoghi di lavoro, se le dosi a disposizione lo permetteranno.

lunedì, 17 maggio 2021, 16:40

Nell’azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 17 maggio, sono 73.

lunedì, 17 maggio 2021, 11:37

È stato proclamato uno sciopero per l'intera giornata di venerdì 21 maggio, indetto dai sindacati Cub Sanità e Usb PI e indirizzato a tutti i dipendenti dell'Azienda USL Toscana Nord Ovest del comparto. Lo sciopero è indetto dall'inizio del primo turno alla fine dell'ultimo turno della stessa giornata.

lunedì, 17 maggio 2021, 11:28

È in programma mercoledì 19 maggio alle ore 17 la presentazione online, sul sito, sulla pagina Facebook e sul canale YouTube della Fondazione Ragghianti di Lucca (https://www.youtube.com/user/fondragghianti/featured), del libro di Sandra Lischi “La lezione della videoarte. Sguardi e percorsi”.