‘Satura lanx’: pomeriggi primaverili tra letteratura, teatro e storia

venerdì, 14 maggio 2021, 08:47

Quinto e ultimo appuntamento con «Satura lanx. Pomeriggi primaverili tra letteratura, teatro e storia », organizzata dall’Associazione culturale Amici del Machiavelli, dalla Biblioteca Statale di Lucca, dal Centro di Cultura di Lucca dell’Università Cattolica e dal Comitato di Lucca della Societa’ Dante Alighieri, grazie al concreto sostegno della Fondazione Cassa di Risparmio di Lucca e del ristorante Gli Orti di via Elisa.

Lunedi’ 17 maggio 2021 alle ore 17, in streaming sul canale Youtube dell’Associazione Culturale Amici del Machiavelli, incontro dal titolo: "Nazione, nazionalismo, populismo nella storia dell'Italia unita".

Relatore: Paolo Buchignani, Università per stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria.

Per collegarsi per la partecipazione in streaming e per informazioni complete sull’iniziativa, aprire il sito www.amicimachiavelli.it .