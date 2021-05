Scomparsa Giorgio Serafini, il ricordo e la commozione di Confcommercio

Altre notizie brevi

venerdì, 21 maggio 2021, 17:44

Lo ha già annunciato nei giorni scorsi la Regione: sono di nuovo possibili le visite nelle Rsa della Toscana. La decisione, formalizzata con l'ordinanza numero 52 del 19 maggio scorso, riapre le case di riposo a parenti e amici, indicando al contempo le modalità da seguire per garantire la necessaria...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:36

L'Istituto superiore di studi musicali "L. Boccherini", per bocca del direttore Fabrizio Papi, si unisce al dolore della comunità lucchese per la scomparsa di Giorgio Serafini.

venerdì, 21 maggio 2021, 17:35

Nelle prossime settimane sarà affidato l'incarico per la progettazione di una nuova struttura sportiva polifunzionale che ospiterà la piscina ludico-motoria precedentemente proposta all'interno della palestra Bacchettoni. L'amministrazione Tambellini è giunta a questa conclusione a seguito di un percorso condiviso che ha visto l'impegno degli assessori ai lavori pubblici Francesco Raspini,...

venerdì, 21 maggio 2021, 17:22

Riapre domani (sabato 22 maggio), Via Francigena entry point – Casa del Boia, la struttura storica ed espositiva contenuta nei sotterranei del 'Bastardo', il torrione semicircolare che dà il nome a tutta la zona di via dei Bacchettoni.

venerdì, 21 maggio 2021, 17:14

Nell’Azienda USL Toscana nord ovest i casi positivi di oggi, 21 maggio, sono 70. In Lucchesia oggi si contano 20 nuovi casi di contagio: Altopascio 2, Capannori 5, Lucca 13.

venerdì, 21 maggio 2021, 16:47

Il cordoglio del sindaco di Lucca Alessandro Tambellini: "Apprendo con grande dolore della morte di Giorgio Serafini e, anche a nome della giunta, esprimo i sentimenti del più vivo cordoglio alla famiglia e agli amici. Giorgio non è stato solo un imprenditore preparato e di successo, è stato uno dei...

venerdì, 21 maggio 2021, 16:43

Ascit si attiva con la ripresa degli sportelli al pubblico e dei punti di consegna di materiale: sono questi i servizi di nuovo utilizzabili dagli utenti di Ascit, sospesi in parte durante il lockdown, sebbene con modalità in linea alle norme sul distanziamento sociale e con l’adozione di misure di...

venerdì, 21 maggio 2021, 16:41

L'Associazione Musicale Lucchese, attraverso il presidente Marco Cattani e il direttore artistico Simone Soldati, esprime grande cordoglio per la morte di Giorgio Serafini, patron della Lucar TM–Concessionario Toyota e grande sostenitore delle attività dell'Associazione. Proprio per ringraziarlo della sua importante azione di supporto, nel 2019 l'AML gli aveva consegnato una...

venerdì, 21 maggio 2021, 15:17

Iscrizione per iniziative "I fossi dell'arte 2021": gli artisti interessati a partecipare con opere di pittura, scultura, fotografia, possono contattare Fabrizio Barsotti al numero telefonico 3937498290. Appuntamento fissato il 19 giugno dalle ore 16 alle 22 seguendo le indicazioni anti Covid, mascherine, distanze, igenizzanti esposizioni artistiche e culturali in via...

venerdì, 21 maggio 2021, 12:16

"La provincia di Lucca è l'unica senza un grande hub vaccinale, questo crea gravi disagi anche alla Garfagnana ed alla Valle del Serchio. Riceviamo varie segnalazioni di persone che sono state costrette a vaccinarsi a Pisa ed a Massa, anche persone anziane e quelle con criticità particolari.